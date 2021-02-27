Куриная грудка, фаршированная ананасом с яблоками

Ингредиенты

куриная грудка - 1 шт.

яблоко - 0,5 шт.

консервированный ананас - 2 столовые ложки

лук - четверть небольшой луковицы

сыр - 80 гр

масло сливочное - 1 ч.

майонез - 1 ч.

брокколи - 3-4 шт. (для гарнира)

соль

перец

растительное масло

специи для птицы

Пошаговый рецепт

1. Куриную грудку разрезать ножом, образуя карман. Старайтесь не прорезать насквозь.

2. Посолить, поперчить, посыпать любимыми травами или специями. Сбрызнуть растительным маслом.

3. Приготовить начинку. Ананас и яблоко нарезать небольшими кубиками. Нарежьте лук даже мельче, чем фрукты. Затемнить начинку на сливочном масле, пока лук не станет прозрачным и мягким. Для сочности можно добавить в начинку немного майонеза. Ставлю 1 чайную ложку. Натереть сыр.

4. Выложите грудку в форму разрезом вверх. Советую закрепить края среза зубочистками, только не забудьте их удалить после запекания. Заполните прорезной карман начинкой. Я посыпала еще чили, но это не обязательно.

5. Разложите соцветия брокколи вокруг грудки. Их не нужно заранее размораживать. Посыпьте грудку и брокколи сыром. Запекать в духовке 40-45 минут до золотистой сырной корочки.

Температура духовки 180-190 градусов

6. Вкусное и праздничное блюдо готово!