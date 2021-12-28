Четыре вкуса

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Готовим новогодний салат с курицей

Фото к рецепту: Салат с курицей на новый год 2022

Ингредиенты

  • на диаметр формы 16 см:
  • яйцо 3 шт. ( 1 желток пошел на украшение )
  • куриное филе 1 шт. 250 гр.
  • помидор почти 300 гр.
  • зелень ( у меня салат и руккола )
  • майонез
  • тертый сыр
  • соль

Рецепт приготовления

1. Яйца отварить вкрутую.

Куриное филе поперчить и посолить.

Обжарить на сковороде до золотистости.

2. Все ингредиенты порезать мелким кубиком.

Сыр потереть на терке.

3. Выкладываем следующие слои: зелень, майонез, куриное филе, майонез, помидоры, майонез, яйца, майонез , сыр, майонез. Сверху украсить по вкусу.

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