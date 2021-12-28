Готовим новогодний салат с курицей

Ингредиенты
- на диаметр формы 16 см:
- яйцо 3 шт. ( 1 желток пошел на украшение )
- куриное филе 1 шт. 250 гр.
- помидор почти 300 гр.
- зелень ( у меня салат и руккола )
- майонез
- тертый сыр
- соль
Рецепт приготовления
1. Яйца отварить вкрутую.
Куриное филе поперчить и посолить.
Обжарить на сковороде до золотистости.
2. Все ингредиенты порезать мелким кубиком.
Сыр потереть на терке.
3. Выкладываем следующие слои: зелень, майонез, куриное филе, майонез, помидоры, майонез, яйца, майонез , сыр, майонез. Сверху украсить по вкусу.
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