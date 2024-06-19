Рецепт быстрого кваса с цикорием

Ингредиенты
- на 1,5 л горячей воды
- 2 ст.л. порошка растворимого напитка с цикорием
- 3 ст.л. сахара (можно меньше, если хотите приготовить на квасе окрошку)
- 3 г сухих дрожжей
- 1 лимона (сок)
Рецепт приготовления
В горячей воде растворить порошок напитка с цикорием ( у нас чистого цикория в продаже я не нашла, поэтому взяла напиток содержащий пшеницу и цикорий)
Дождаться пока полученный раствор остынет до температуры тела, добавить в будущий квас сухие дрожжи, сок одного лимона.
Оставить бутылку при комнатной температуре примерно на 12 часов. После этого времени напиток будет готов. Получается вкусный пенный квас, не отличишь от хлебного.
Пить в жару охлажденным.
Пить подано!
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