Рецепт быстрого кваса с цикорием

В горячей воде растворить порошок напитка с цикорием ( у нас чистого цикория в продаже я не нашла, поэтому взяла напиток содержащий пшеницу и цикорий)

Дождаться пока полученный раствор остынет до температуры тела, добавить в будущий квас сухие дрожжи, сок одного лимона.

Квас перелить в пластиковую бутылку (наполните бутылку не конца, оставьте немного места для углекислого газа, который будет выделятся в процессе брожения)

Оставить бутылку при комнатной температуре примерно на 12 часов. После этого времени напиток будет готов. Получается вкусный пенный квас, не отличишь от хлебного.

Пить в жару охлажденным.

Пить подано!