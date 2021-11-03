Вкусная паста с беконом, сыром фета и помидорами черри

Ингредиенты
сыр фета - 200 гр.
помидор черри - 10 шт.
спагетти - 250 гр.
бекон - 200 гр.
соль
перец
итальянские травы
оливковое масло
зелень
Рецепт приготовления
Берем упаковку сыра фета (хотя чем больше, тем вкуснее), высыпаем к нему помидоры черри, тоже побольше и обильно поливаем оливковым маслом (можно взять и подсолнечное, не принципиально).
Солим, перчим и добавляем итальянские травы (или любые специи по вкусу).
Выдавливаем 2 больших зубчика чеснока или посыпаем сушеным чесноком.
Хорошенько перемешиваем и отправляем в духовку при 180 ?С на 30 минут, чтоб сыр и помидоры стали мягкими.
Пока они запекаются нарезаем на тонкие пластинки бекон (можно взять и ветчину).
Бекона тоже берем много, чтоб было вкуснее.
Обжариваем бекон на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
За 10 минут до готовности феты с помидорами черри ставим варить пасту.
В кастрюльку наливаем воду и ждем пока закипит, затем солим.
Добавляем спагетти и варим их как указано на упаковке, 3-4 минуты (на некоторых написано 10-13 минут).
Когда все готово достаем запеченную фету с помидорами и разминаем все вилкой до однородности.
Добавляем готовые спагетти, обжаренный бекон и хорошенько перемешиваем, чтобы все спагетти покрылись соусом.
Выкладываем красиво на тарелку, украшаем любимой свежей зеленью.
Кушать подано!
Свежие комментарии