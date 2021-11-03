Четыре вкуса

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Вкусная паста с беконом, сыром фета и помидорами черри

Фото к рецепту: Паста с сыром фета, помидорами черри и беконом

Ингредиенты

сыр фета - 200 гр.

помидор черри - 10 шт.

спагетти - 250 гр.

бекон - 200 гр.

соль

перец

итальянские травы

оливковое масло

зелень

Рецепт приготовления

Берем упаковку сыра фета (хотя чем больше, тем вкуснее), высыпаем к нему помидоры черри, тоже побольше и обильно поливаем оливковым маслом (можно взять и подсолнечное, не принципиально).

Солим, перчим и добавляем итальянские травы (или любые специи по вкусу).

Выдавливаем 2 больших зубчика чеснока или посыпаем сушеным чесноком.

Хорошенько перемешиваем и отправляем в духовку при 180 ?С на 30 минут, чтоб сыр и помидоры стали мягкими.

Пока они запекаются нарезаем на тонкие пластинки бекон (можно взять и ветчину).

Бекона тоже берем много, чтоб было вкуснее.

Обжариваем бекон на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

За 10 минут до готовности феты с помидорами черри ставим варить пасту.

В кастрюльку наливаем воду и ждем пока закипит, затем солим.

Добавляем спагетти и варим их как указано на упаковке, 3-4 минуты (на некоторых написано 10-13 минут).

Когда все готово достаем запеченную фету с помидорами и разминаем все вилкой до однородности.

Добавляем готовые спагетти, обжаренный бекон и хорошенько перемешиваем, чтобы все спагетти покрылись соусом.

Выкладываем красиво на тарелку, украшаем любимой свежей зеленью.

Кушать подано!

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