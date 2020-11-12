Салат «Добрая теща» — очень вкусный

Безумно вкусный салат для ежедневного меню и не только. В нем все продукты просто идеально сочетаются между собой, а перчик с паприкой придают ему особенную пикантность.

Необходимые продукты

300 грамм шампиньонов

300 грамм куриного филе

100 грамм лука

150 грамм моркови

100 грамм маринованных огурцов

100 грамм консервированной кукурузы

3 куриных яйца

майонез

пол чайной ложки красного перца

соль, перец по вкусу

1 чайная ложка паприки

растительное масло

Начинаем приготовление

Грибы нарезаем пластинками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до полного испарения жидкости, потом вливаем растительное масло, добавляем соль, паприку, красный и черный перец, перемешиваем. Лук чистим и нарезаем четверть кольцами. Добавляем его к грибам и перемешиваем. Обжариваем все вместе 5 минут. Очищенную морковь нарезаем брусочками. Добавляем к обжаренным грибам с луком, перемешиваем и обжариваем все вместе до мягкости. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем небольшими кусочками, перекладываем в салатник. Заранее отваренное куриное филе нарезаем кубиком. Отправляем в салатник к яйца. Перекладываем грибы с овощами на бумажное полотенце и оставляем остывать. Огурцы нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в салатник. Туда же кладем консервированную кукурузу и зажарку. Все солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!