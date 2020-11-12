Салат «Добрая теща» — очень вкусный

Безумно вкусный салат для ежедневного меню и не только. В нем все продукты просто идеально сочетаются между собой, а перчик с паприкой придают ему особенную пикантность.
Необходимые продукты
- 300 грамм шампиньонов
- 300 грамм куриного филе
- 100 грамм лука
- 150 грамм моркови
- 100 грамм маринованных огурцов
- 100 грамм консервированной кукурузы
- 3 куриных яйца
- майонез
- пол чайной ложки красного перца
- соль, перец по вкусу
- 1 чайная ложка паприки
- растительное масло
Начинаем приготовление
- Грибы нарезаем пластинками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до полного испарения жидкости, потом вливаем растительное масло, добавляем соль, паприку, красный и черный перец, перемешиваем.
- Лук чистим и нарезаем четверть кольцами. Добавляем его к грибам и перемешиваем. Обжариваем все вместе 5 минут.
- Очищенную морковь нарезаем брусочками. Добавляем к обжаренным грибам с луком, перемешиваем и обжариваем все вместе до мягкости.
- Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем небольшими кусочками, перекладываем в салатник.
- Заранее отваренное куриное филе нарезаем кубиком. Отправляем в салатник к яйца.
- Перекладываем грибы с овощами на бумажное полотенце и оставляем остывать.
- Огурцы нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в салатник. Туда же кладем консервированную кукурузу и зажарку. Все солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии