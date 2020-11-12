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Салат «Добрая теща» — очень вкусный

Безумно вкусный салат для ежедневного меню и не только. В нем все продукты просто идеально сочетаются между собой, а перчик с паприкой придают ему особенную пикантность.

Необходимые продукты

  • 300 грамм шампиньонов
  • 300 грамм куриного филе
  • 100 грамм лука
  • 150 грамм моркови
  • 100 грамм маринованных огурцов
  • 100 грамм консервированной кукурузы
  • 3 куриных яйца
  • майонез
  • пол чайной ложки красного перца
  • соль, перец по вкусу
  • 1 чайная ложка паприки
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Грибы нарезаем пластинками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до полного испарения жидкости, потом вливаем растительное масло, добавляем соль, паприку, красный и черный перец, перемешиваем.
  2. Лук чистим и нарезаем четверть кольцами. Добавляем его к грибам и перемешиваем. Обжариваем все вместе 5 минут.
  3. Очищенную морковь нарезаем брусочками. Добавляем к обжаренным грибам с луком, перемешиваем и обжариваем все вместе до мягкости.
  4. Яйца отвариваем вкрутую, очищаем и нарезаем небольшими кусочками, перекладываем в салатник.
  5. Заранее отваренное куриное филе нарезаем кубиком. Отправляем в салатник к яйца.
  6. Перекладываем грибы с овощами на бумажное полотенце и оставляем остывать.
  7. Огурцы нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в салатник.
    Туда же кладем консервированную кукурузу и зажарку. Все солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом, перемешиваем и подаем к столу.

Салат "Добрая теща" - очень вкусный

Приятного аппетита!

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