Вкусные помидоры на зиму

Ингредиенты
помидоры - 2 кг
перец сладкий - 4 шт.
чеснок - 1 головка.
петрушка, сельдерей, базилик - по 1/3 пучка
цветы бархатцев ( чорнобрывцы) - 6 шт.
маринад:
вода - 1 л
соль - 1 ст.л.
сахар - 4 ст.л.
уксус 9% - 6 ст.л. (на 1 литровую банку - 2 ст.л. уксуса).
Рецепт приготовления
Готовлю заправку: перец мою, удаляю хвостики, семена, чеснок очищаю.
Перец, чеснок и зелень пропускаю через мясорубку.
Помидоры мою, удаляю плодоножку и разрезаю на пополам.
В каждую литровую банку кладу по 3 ст. л. заправки.
Помидоры укладываю в банки, ставлю их ровными рядами ( см. видео), плотно.
Сверху на помидоры кладу оставшуюся зелень по веточке и добавляю по два цветка бархатцев.
Готовлю маринад: в кипящую воду кладу соль и сахар, даю кипеть 1-2 минуты.
В каждую банку с помидорами добавляю по 2 ст. л. уксуса( на 1 литровую банку, 2 ст. л. уксуса), заливаю маринадом, накрываю крышками и стерилизую 10 минут.
Затем закатываю банки.
Кушать подано!
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