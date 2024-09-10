Вкусные помидоры на зиму

помидоры - 2 кг

перец сладкий - 4 шт.

чеснок - 1 головка.

петрушка, сельдерей, базилик - по 1/3 пучка

цветы бархатцев ( чорнобрывцы) - 6 шт.

маринад:

вода - 1 л

соль - 1 ст.л.

сахар - 4 ст.л.

уксус 9% - 6 ст.л. (на 1 литровую банку - 2 ст.л. уксуса).

Готовлю заправку: перец мою, удаляю хвостики, семена, чеснок очищаю.

Перец, чеснок и зелень пропускаю через мясорубку.

Помидоры мою, удаляю плодоножку и разрезаю на пополам.

В каждую литровую банку кладу по 3 ст. л. заправки.

Помидоры укладываю в банки, ставлю их ровными рядами ( см. видео), плотно.

Сверху на помидоры кладу оставшуюся зелень по веточке и добавляю по два цветка бархатцев.

Готовлю маринад: в кипящую воду кладу соль и сахар, даю кипеть 1-2 минуты.

В каждую банку с помидорами добавляю по 2 ст. л. уксуса( на 1 литровую банку, 2 ст. л. уксуса), заливаю маринадом, накрываю крышками и стерилизую 10 минут.

Затем закатываю банки.

Кушать подано!