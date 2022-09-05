Готовим аджику с яблоками и помидорами на зиму

Ингредиенты

на 4 литра готового продукта:

помидоры - 2,5 кг

перец сладкий болгарский - 1 кг

яблоки (симиренко) - 0,5 кг

морковь - 0,5 кг

лук - 0,5 кг

чеснок (очищенный) - 100 гр. (пол ст.)

перец острый - от 3 шт. до 5 шт. (на свой вкус)

масло растительное - 100 мл.

уксус 9% - 100 мл.

сахар - 100 гр. (4 ст.л. )

соль - 1 ст.л. с большой горкой (80 гр. )

лавровый лист - 5 шт.

укроп - 150 гр.

петрушка - 150 гр.

перец черный молотый - 2 ч.л.

Рецепт приготовления

Для консервации нужно брать только каменную без добавок.

Банки моются содой или горчичным порошком, споласкиваются горячей водой и высушиваются в перевернутом виде.

Крышки обязательно нужно прокипятить 5 минут.

Зелень и овощи помыть.

Помидоры нарезать на 4 части, для удобства измельчения в мясорубке.

Измельчить помидоры на мясорубке.

Томатную массу перелить в кастрюлю (8 литров) и поставить на огонь.

Довести до кипения.

Вырезать сердцевину яблока.

Очистить чеснок, морковь и лук.

Морковь и лук нарезать соломкой, для удобства измельчения в мясорубке.

Болгарский перец очистить от семян и перегородок.

Нарезать соломкой.

Острый перец очистить от семян только в том случае, если вы не любите очень острую аджику.

В противном случае просто срезать верхнюю часть перца.

Измельчить болгарский перец, чеснок, яблоки, острый перец, лук и морковь в мясорубке.

Добавить измельченные овощи в кастрюлю с томатной массой.

Довести до кипения и варить на среднем огне минимум 1 час. 30 мин. (чем дольше варим, тем гуще получится соус).

За 10 минут до окончания варки добавить уксус, сахар, соль, черный молотый перец, лавровый лист и мелко нашинкованную зелень.

Наполнить каждую банку кипящим соусом до самого края.

Закатать крышки.

Перевернуть банки вверх дном, чтобы проверить герметичность закрутки.

Укутать банки одеялом и в таком положении оставьте на 2 суток остывать.

Хранить в подвале или темном прохладном месте.

Кушать подано!