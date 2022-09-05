Готовим аджику с яблоками и помидорами на зиму

Ингредиенты
на 4 литра готового продукта:
помидоры - 2,5 кг
перец сладкий болгарский - 1 кг
яблоки (симиренко) - 0,5 кг
морковь - 0,5 кг
лук - 0,5 кг
чеснок (очищенный) - 100 гр. (пол ст.)
перец острый - от 3 шт. до 5 шт. (на свой вкус)
масло растительное - 100 мл.
уксус 9% - 100 мл.
сахар - 100 гр. (4 ст.л. )
соль - 1 ст.л. с большой горкой (80 гр. )
лавровый лист - 5 шт.
укроп - 150 гр.
петрушка - 150 гр.
перец черный молотый - 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Для консервации нужно брать только каменную без добавок.
Банки моются содой или горчичным порошком, споласкиваются горячей водой и высушиваются в перевернутом виде.
Крышки обязательно нужно прокипятить 5 минут.
Зелень и овощи помыть.
Помидоры нарезать на 4 части, для удобства измельчения в мясорубке.
Измельчить помидоры на мясорубке.
Томатную массу перелить в кастрюлю (8 литров) и поставить на огонь.
Довести до кипения.
Вырезать сердцевину яблока.
Очистить чеснок, морковь и лук.
Морковь и лук нарезать соломкой, для удобства измельчения в мясорубке.
Болгарский перец очистить от семян и перегородок.
Нарезать соломкой.
Острый перец очистить от семян только в том случае, если вы не любите очень острую аджику.
В противном случае просто срезать верхнюю часть перца.
Измельчить болгарский перец, чеснок, яблоки, острый перец, лук и морковь в мясорубке.
Добавить измельченные овощи в кастрюлю с томатной массой.
Довести до кипения и варить на среднем огне минимум 1 час. 30 мин. (чем дольше варим, тем гуще получится соус).
За 10 минут до окончания варки добавить уксус, сахар, соль, черный молотый перец, лавровый лист и мелко нашинкованную зелень.
Наполнить каждую банку кипящим соусом до самого края.
Закатать крышки.
Перевернуть банки вверх дном, чтобы проверить герметичность закрутки.
Укутать банки одеялом и в таком положении оставьте на 2 суток остывать.
Хранить в подвале или темном прохладном месте.
Кушать подано!
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