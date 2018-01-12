6 продуктов, которые нельзя разогревать после приготовления

Некоторые продукты при разогреве могут быть опасны для здоровья. Как часто вы, решая сэкономить время на стряпне, готовите блюда про запас, на сегодня и на завтра? Узнайте, какие продукты ни в коем случае нельзя подвергать повторной термической обработке.



И дело не только в том, что при разогреве эти блюда меняют свои вкусовые свойства в худшую сторону и лишаются части полезных веществ. Все куда более серьезно: разогретые повторно, эти продукты могут быть опасны для вашего здоровья и здоровья вашей семьи.

Картофель Разогретую картошку нельзя назвать очень вредным продуктом, но пользы от нее тоже никакой. Если свежеприготовленное картофельное пюре или запеченный картофель – это кладезь полезных витаминов и не менее полезного крахмала, то при повторном нагревании крахмал распадается, витамины испаряются, и вы получаете нечто, конечно, способное дать вам ощущение сытости, но совершенно бесполезное как блюдо. Курица Этот любимый многими продукт тоже становится опасным из-за перерождения белков при повторном нагревании. Если уж вы не любите есть холодную курицу, подогрейте ее чуть-чуть и на маленьком огне, но ни в коем случае не на большом: при сильном нагревании в курице выделяются вредные токсины, которые могут вызвать проблемы с желудком. Рис Специалисты советуют его съедать сразу же после приготовления, и вот почему. По данным Агентства по пищевым стандартам, сырой рис может содержать некоторое число спор бактерий, вызывающих пищевое отравление. Определенная их часть может выжить даже после термической обработки риса, правда, она невелика и не может вызвать проблем со здоровьем, если вы съедите только что приготовленное блюдо из риса. А вот если он немного постоит при комнатной температуре, споры размножатся, и очень быстро! Разогревая рис еще раз, вы только увеличите их количество, что может быть чревато отравлением. Свекла Казалось бы: ну как может повредить организму разогретое блюдо со свеклой?! Оказывается – может: при повторном нагревании нитраты, содержащиеся в свекле, становятся особенно вредными. Кстати, это относится и к моркови, и к сельдерею, и к шпинату! Имейте в виду, что блюда, содержащие эти овощи, лучше не разогревать или, по крайней мере, вынимать перед разогревом из кастрюли. Грибы Вы, наверное, и сами замечали, что разогретые грибы имеют немного другой вкус, чем только что приготовленные. При разогревании изменяется структура белка в грибах, он хуже усваивается и даже способен вызвать проблемы с пищеварением. Если уж у вас осталось со вчерашнего дня блюдо с грибами, съешьте его в холодном виде. Яйца Точно так же, как в случае с грибами, белок в яйце изменяет свою структуру при разогревании. Во время повторной термической обработки в яйце выделяются токсины, которые потенциально могут нанести вред вашему здоровью. Кстати, это распространяется только на вареные и жареные яйца: если вы приготовили соус, например бешамель, с использованием яиц, можете смело его разогревать. Разогретую картошку нельзя назвать очень вредным продуктом, но пользы от нее тоже никакой. Если свежеприготовленное картофельное пюре или запеченный картофель – это кладезь полезных витаминов и не менее полезного крахмала, то при повторном нагревании крахмал распадается, витамины испаряются, и вы получаете нечто, конечно, способное дать вам ощущение сытости, но совершенно бесполезное как блюдо.Этот любимый многими продукт тоже становится опасным из-за перерождения белков при повторном нагревании. Если уж вы не любите есть холодную курицу, подогрейте ее чуть-чуть и на маленьком огне, но ни в коем случае не на большом: при сильном нагревании в курице выделяются вредные токсины, которые могут вызвать проблемы с желудком.Специалисты советуют его съедать сразу же после приготовления, и вот почему. По данным Агентства по пищевым стандартам, сырой рис может содержать некоторое число спор бактерий, вызывающих пищевое отравление. Определенная их часть может выжить даже после термической обработки риса, правда, она невелика и не может вызвать проблем со здоровьем, если вы съедите только что приготовленное блюдо из риса. А вот если он немного постоит при комнатной температуре, споры размножатся, и очень быстро! Разогревая рис еще раз, вы только увеличите их количество, что может быть чревато отравлением.Казалось бы: ну как может повредить организму разогретое блюдо со свеклой?! Оказывается – может: при повторном нагревании нитраты, содержащиеся в свекле, становятся особенно вредными. Кстати, это относится и к моркови, и к сельдерею, и к шпинату! Имейте в виду, что блюда, содержащие эти овощи, лучше не разогревать или, по крайней мере, вынимать перед разогревом из кастрюли.Вы, наверное, и сами замечали, что разогретые грибы имеют немного другой вкус, чем только что приготовленные. При разогревании изменяется структура белка в грибах, он хуже усваивается и даже способен вызвать проблемы с пищеварением. Если уж у вас осталось со вчерашнего дня блюдо с грибами, съешьте его в холодном виде.Точно так же, как в случае с грибами, белок в яйце изменяет свою структуру при разогревании. Во время повторной термической обработки в яйце выделяются токсины, которые потенциально могут нанести вред вашему здоровью. Кстати, это распространяется только на вареные и жареные яйца: если вы приготовили соус, например бешамель, с использованием яиц, можете смело его разогревать.