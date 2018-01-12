Пять блюд из отваренного риса

Сколько прекрасных рецептов осталось без внимания по простой причине: в перечне ингредиентов значился заранее отваренный рис. Был бы готовый рис – на приготовления блюда потребовалось бы совсем немного времени, а варить специально – ну уж нет, в другой раз. Вывод прост: всякий раз, когда варите рассыпчатый рис на гарнир, готовьте как минимум двойную порцию. Потому что потом его можно будет превратить в разные прекрасные блюда.

Рассыпчатый рис можно сварить несколькими способами. Хорошо бы попробовать разные, выбрать любимый и пользоваться им, что называется, «с закрытыми глазами».

Достаточно прогреть отваренный рис с любой листовой зеленью – шпинатом, свекольной ботвой, входящей в моду листовой капустой или даже с остатками зеленых салатов, скопившихся в холодильнике, приправить пряностями и изюмом, чтобы получить прекрасный гарнир к рыбе или нежным фрикаделькам. И это просто вкусная еда для вегетарианцев и постящихся.

Рис со шпинатом и изюмом



Нейтральный рис послужит основой для сытного салата, который удобно взять с собой в офис. Просто смешайте рис с хрустящими овощами – огурцом, фенхелем, сельдереем, добавьте побольше нарезанной зелени и заправьте яркой остро-кисло-сладкой заправкой.

5 зубчиков чеснока

2 ч.л. кориандра

½ ч.л. соли

2-3 ст.л. оливкового масла

300 г замороженного или 500 г свежего шпината

½ стакана светлого изюма

3-4 ст.л. белого винного уксуса

2 стакана отваренного длиннозерного риса

½ ч.л. молотого душистого перца

¼ ч.л. молотого белого перца

Шаг 1 Изюм обдайте кипятком, положите в маленькую мисочку и залейте уксусом. Разотрите в ступке или обработайте в блендере чеснок с кориандром и солью. Шаг 2 В сотейнике на малом огне разогрейте оливковое масло, добавьте чесночную смесь и прогрейте 30 сек. Добавьте шпинат (замороженный шпинат можно не размораживать), увеличьте огонь и готовьте, пока не выпарится почти вся жидкость. Шаг 3 Добавьте рис и изюм вместе с уксусом, приправьте душистым и белым перцем и прогрейте, помешивая, 7-10 минут. Подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к жареной или запеченной рыбе.

Завершающий штрих – семечки или орехи, любые, что есть под рукой.

Салат из риса с зеленью и каперсами



Или вот, например, роскошный поздний завтрак выходного дня: горячий пряный рис, холодный нежный йогурт и пошированое яйцо. Вы приготовите его за 5 минут, при условии, что сваренный рис ждет в холодильнике.

200 г отваренного рассыпчатого риса

1 небольшой огурец

3-5 побегов зеленого лука

1 пучок пряной зелени по вкусу (мяты, эстрагона, петрушки)

соль Для заправки: 50 г каперсов

½ лимона

2 ст.л. оливкового масла

1-2 ч.л. жидкого меда

щепотка острого перца хлопьями

2 ст.л. кунжута

Шаг 1 Зеленый лук нарежьте тонкими колечками по диагонали. Листья зелени отделите от веточек и тонко нарежьте. Шаг 2 Огурец разрежьте вдоль на четыре части, удалите семена и разрежьте каждую часть вдоль пополам. Разрежьте каждую восьмую часть на 2-3 части, чтобы получились недлинные брусочки. Шаг 3 Приготовьте заправку. Мелкой теркой снимите цедру с лимона. Выжмите сок, смешайте с медом, оливковым маслом и хлопьями острого перца. Добавьте каперсы, перемешайте. Шаг 4 Смешайте салат с заправкой, посолите по вкусу. Посыпьте тертой лимонной цедрой и семенами кунжута.

Пряный рис с яйцом-пашот и йогуртом



Отваренный рис – простейший гарнир к чему угодно, особенно к блюдам с соусом. Сваренный заранее рис, однако, нужно прогреть. Попробуйте сделать это по иранской технологии: рис не только станет горячим, но и пропитается ароматами рагу из курицы.

2 небольшие луковицы

4 ст.л. оливкового масла

4 зубчика чеснока

6-8 коробочек кардамона

2 ч.л. семян кориандра

1 острый зеленый перец или по вкусу

300 г отваренного рассыпчатого риса

4 яйца

1 ст.л. белого винного уксуса

1 большой пучок зелени по вкусу (кинза, петрушка, мята, эстрагон, базилик)

150 г густого натурального йогурта

сок ½ лайма или по вкусу

1 ч.л. сладкой паприки

соль

Шаг 1 Лук и чеснок мелко нарежьте. Раздавите коробочки кардамона. В сотейнике разогрейте 3 ст.л. оливкового масла, добавьте семена кардамона и кориандра и прогрейте на медленном огне до появления приятного аромата. Добавьте лук и чеснок, посолите и потомите до мягкости, 3-5 минут. Добавьте рис и 1/3 стакана кипятка, перемешайте и закройте крышкой. Прогрейте на медленном огне 5-7 минут. Шаг 2 Пока рис прогревается, пошируйте яйца. В широкий сотейник налейте воду слоем в 2.5 см. Доведите до кипения, добавьте уксус. Вода должна едва кипеть. По одному разбивайте яйца в чашку и быстро опускайте в воду. Как только все яйца будут в сотейнике, снимите его с огня и отставьте на 5 минут. Шумовкой переложите яйца на тканевую салфетку. Шаг 3 Зелень отделите от веточек и мелко нарежьте. Добавьте в сотейник с рисом, перемешайте. Разложите рис по пиалам, на него положите йогурт, на йогурт – яйцо пашот. Приправьте яйцо солью и паприкой.

Курица с рисом по-ирански



Ну и конечно же, никто не отменял сладких рисовых пудингов на десерт! Хотя по насыщенности они, конечно, больше подойдут для полдника или завтрака, чем для завершения трапезы.

500 г отваренного рассыпчатого риса

1 луковица

50 г сливочного масла

1 кг куриных бедрышек без кости

50 г изюма

120-180 г кураги

½ ч.л. молотой корицы

соль, черный молотый перец по вкусу

зелень для подачи Шаг 1 Разогрейте жаровню или глубокую сковороду. Положите кусочки курицы кожей вниз и обжарьте на умеренном огне до золотистого цвета. Переверните и обжарьте с другой стороны. Возможно, вам придется обжаривать курицу в несколько приемов, важно, чтобы кусочки лежали в один слой. Шаг 2 Добавьте в жаровню мелко нарезанный лук, соскребите со дна жаровни прижарившиеся кусочки. Потомите лук до прозрачности, приправьте солью и перцем, добавьте изюм и курагу. Перемешайте, чтобы сухофрукты покрылись жиром, и готовьте пару минут. Посыпьте корицей, залейте кипятком, чтобы курица была покрыта на 2 см. Закройте жаровню крышкой и готовьте до мягкости курицы, 35-45 минут. Шаг 3 В широком сотейнике растопите половину сливочного масла. Выложите половину риса, на него – кусочки курицы вместе с сухофруктами и соусом. Закройте второй половиной риса. Разложите на рис кусочки оставшегося масла. Закройте сковороду кухонным полотенцем, сверху – крышкой. Готовьте на медленном огне 20-25 минут. Подавайте на стол в сотейнике, посыпав зеленью.

Сливочный рис с карамелизованными фруктами



80 г сливочного масла

150 г сахара

1 крепкое кисло-сладкое яблоко

1 небольшая крепкая груша

2 банана

100 г клюквы

1 палочка корицы

2 звездочки бадьяна

2-4 коробочки кардамона