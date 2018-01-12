Пять блюд из отваренного риса

Сколько прекрасных рецептов осталось без внимания по простой причине: в перечне ингредиентов значился заранее отваренный рис. Был бы готовый рис – на приготовления блюда потребовалось бы совсем немного времени, а варить специально – ну уж нет, в другой раз. Вывод прост: всякий раз, когда варите рассыпчатый рис на гарнир, готовьте как минимум двойную порцию. Потому что потом его можно будет превратить в разные прекрасные блюда.
Рассыпчатый рис можно сварить несколькими способами. Хорошо бы попробовать разные, выбрать любимый и пользоваться им, что называется, «с закрытыми глазами».
Достаточно прогреть отваренный рис с любой листовой зеленью – шпинатом, свекольной ботвой, входящей в моду листовой капустой или даже с остатками зеленых салатов, скопившихся в холодильнике, приправить пряностями и изюмом, чтобы получить прекрасный гарнир к рыбе или нежным фрикаделькам. И это просто вкусная еда для вегетарианцев и постящихся.
Рис со шпинатом и изюмом
Нейтральный рис послужит основой для сытного салата, который удобно взять с собой в офис. Просто смешайте рис с хрустящими овощами – огурцом, фенхелем, сельдереем, добавьте побольше нарезанной зелени и заправьте яркой остро-кисло-сладкой заправкой.Завершающий штрих – семечки или орехи, любые, что есть под рукой.
- 5 зубчиков чеснока
- 2 ч.л. кориандра
- ½ ч.л. соли
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 300 г замороженного или 500 г свежего шпината
- ½ стакана светлого изюма
- 3-4 ст.л. белого винного уксуса
- 2 стакана отваренного длиннозерного риса
- ½ ч.л. молотого душистого перца
- ¼ ч.л. молотого белого перца
Шаг 1
Изюм обдайте кипятком, положите в маленькую мисочку и залейте уксусом. Разотрите в ступке или обработайте в блендере чеснок с кориандром и солью.
Шаг 2
В сотейнике на малом огне разогрейте оливковое масло, добавьте чесночную смесь и прогрейте 30 сек. Добавьте шпинат (замороженный шпинат можно не размораживать), увеличьте огонь и готовьте, пока не выпарится почти вся жидкость.
Шаг 3
Добавьте рис и изюм вместе с уксусом, приправьте душистым и белым перцем и прогрейте, помешивая, 7-10 минут. Подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к жареной или запеченной рыбе.
Салат из риса с зеленью и каперсами
Или вот, например, роскошный поздний завтрак выходного дня: горячий пряный рис, холодный нежный йогурт и пошированое яйцо. Вы приготовите его за 5 минут, при условии, что сваренный рис ждет в холодильнике.
- 200 г отваренного рассыпчатого риса
- 1 небольшой огурец
- 3-5 побегов зеленого лука
- 1 пучок пряной зелени по вкусу (мяты, эстрагона, петрушки)
- соль
Для заправки:
- 50 г каперсов
- ½ лимона
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1-2 ч.л. жидкого меда
- щепотка острого перца хлопьями
- 2 ст.л. кунжута
Шаг 1
Зеленый лук нарежьте тонкими колечками по диагонали. Листья зелени отделите от веточек и тонко нарежьте.
Шаг 2
Огурец разрежьте вдоль на четыре части, удалите семена и разрежьте каждую часть вдоль пополам. Разрежьте каждую восьмую часть на 2-3 части, чтобы получились недлинные брусочки.
Шаг 3
Приготовьте заправку. Мелкой теркой снимите цедру с лимона. Выжмите сок, смешайте с медом, оливковым маслом и хлопьями острого перца. Добавьте каперсы, перемешайте.
Шаг 4
Смешайте салат с заправкой, посолите по вкусу. Посыпьте тертой лимонной цедрой и семенами кунжута.
Пряный рис с яйцом-пашот и йогуртом
Отваренный рис – простейший гарнир к чему угодно, особенно к блюдам с соусом. Сваренный заранее рис, однако, нужно прогреть. Попробуйте сделать это по иранской технологии: рис не только станет горячим, но и пропитается ароматами рагу из курицы.
- 2 небольшие луковицы
- 4 ст.л. оливкового масла
- 4 зубчика чеснока
- 6-8 коробочек кардамона
- 2 ч.л. семян кориандра
- 1 острый зеленый перец или по вкусу
- 300 г отваренного рассыпчатого риса
- 4 яйца
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- 1 большой пучок зелени по вкусу (кинза, петрушка, мята, эстрагон, базилик)
- 150 г густого натурального йогурта
- сок ½ лайма или по вкусу
- 1 ч.л. сладкой паприки
- соль
Шаг 1
Лук и чеснок мелко нарежьте. Раздавите коробочки кардамона. В сотейнике разогрейте 3 ст.л. оливкового масла, добавьте семена кардамона и кориандра и прогрейте на медленном огне до появления приятного аромата. Добавьте лук и чеснок, посолите и потомите до мягкости, 3-5 минут. Добавьте рис и 1/3 стакана кипятка, перемешайте и закройте крышкой. Прогрейте на медленном огне 5-7 минут.
Шаг 2
Пока рис прогревается, пошируйте яйца. В широкий сотейник налейте воду слоем в 2.5 см. Доведите до кипения, добавьте уксус. Вода должна едва кипеть. По одному разбивайте яйца в чашку и быстро опускайте в воду. Как только все яйца будут в сотейнике, снимите его с огня и отставьте на 5 минут. Шумовкой переложите яйца на тканевую салфетку.
Шаг 3
Зелень отделите от веточек и мелко нарежьте. Добавьте в сотейник с рисом, перемешайте. Разложите рис по пиалам, на него положите йогурт, на йогурт – яйцо пашот. Приправьте яйцо солью и паприкой.
Курица с рисом по-ирански
Ну и конечно же, никто не отменял сладких рисовых пудингов на десерт! Хотя по насыщенности они, конечно, больше подойдут для полдника или завтрака, чем для завершения трапезы.
- 500 г отваренного рассыпчатого риса
- 1 луковица
- 50 г сливочного масла
- 1 кг куриных бедрышек без кости
- 50 г изюма
- 120-180 г кураги
- ½ ч.л. молотой корицы
- соль, черный молотый перец по вкусу
- зелень для подачи
Шаг 1
Разогрейте жаровню или глубокую сковороду. Положите кусочки курицы кожей вниз и обжарьте на умеренном огне до золотистого цвета. Переверните и обжарьте с другой стороны. Возможно, вам придется обжаривать курицу в несколько приемов, важно, чтобы кусочки лежали в один слой.
Шаг 2
Добавьте в жаровню мелко нарезанный лук, соскребите со дна жаровни прижарившиеся кусочки. Потомите лук до прозрачности, приправьте солью и перцем, добавьте изюм и курагу. Перемешайте, чтобы сухофрукты покрылись жиром, и готовьте пару минут. Посыпьте корицей, залейте кипятком, чтобы курица была покрыта на 2 см. Закройте жаровню крышкой и готовьте до мягкости курицы, 35-45 минут.
Шаг 3
В широком сотейнике растопите половину сливочного масла. Выложите половину риса, на него – кусочки курицы вместе с сухофруктами и соусом. Закройте второй половиной риса. Разложите на рис кусочки оставшегося масла. Закройте сковороду кухонным полотенцем, сверху – крышкой. Готовьте на медленном огне 20-25 минут. Подавайте на стол в сотейнике, посыпав зеленью.
Сливочный рис с карамелизованными фруктами
- 80 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 1 крепкое кисло-сладкое яблоко
- 1 небольшая крепкая груша
- 2 банана
- 100 г клюквы
- 1 палочка корицы
- 2 звездочки бадьяна
- 2-4 коробочки кардамона
Шаг 1
Смешайте в сотейнике рис и сливки. Доведите на умеренном огне до кипения, убавьте огонь и варите 10-12 минут.
Шаг 2
Пока рис варится, приготовьте карамелизованные фрукты. Яблоки и груши нарежьте тонкими ломтиками, бананы - кружочками толщиной 0.5 см. В просторной сковороде растопите масло на среднем огне, добавив расщепленную пополам палочку корицы, бадьян и расколотые коробочки кардамона. Ровным слоем насыпьте сахар и разложите ломтики яблока и груши, желательно в один слой. Увеличьте огонь до среднего и готовьте без помешивания, примерно 5 минут, пока фрукты не станут золотистыми с одной стороны. Переверните фрукты и готовьте ещё 5 минут. Добавьте бананы и клюкву и готовьте еще 2-3 минуты, до того момента, как клюква начнет лопаться. Снимите с плиты.
Шаг 3
В миске разотрите желтки с сахаром. Размешивая венчиком, влейте добавьте часть риса со сливками. Переложите эту смесь в сотейник рисом и готовьте на медленном огне, постоянно перемешивая венчиком, до загустения, 5 минут.
Шаг 4
Разложите рис по тарелкам, сверху выложите фрукты, полейте сиропом со сковороды.
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