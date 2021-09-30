Вкусные куриные стрипсы в духовке

Ингредиенты
- куриное филе - 500 г
- яйца - 2 шт.
- мука - 3 ст.л.
- чипсы картофельные - 1 уп.( 100 г)
- паприка молотая - 1 ст.л.
- соль -
- соус:
- сметана 20% - 180 г
- чеснок - 1 зуб.
- зелень укропа - 1 пуч. (маленький)
- соль -
Рецепт приготовления
Куриное филе нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.
Добавьте к нему паприку и соль, хорошо перемешайте.
Переходим к панировке. Сначала слегка взбейте венчиком яйца и измельчите в крошку чипсы - проще это сделать в пачке
Каждый кусочек курицы окуните сначала в муку, затем в яйцо и крошку чипсов.
Выложите на лист для выпечки, предварительно застеленный пергаментом и уберите в разогретую духовку на температуру 200 градусов примерно на 20 минут.
Переходим к соусу - добавьте в сметану измельчённые чеснок и укроп, посолите по-вкусу.
Куриные стрипсы лучше подавать с соусом.
Кушать подано!
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