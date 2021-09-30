Четыре вкуса

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Вкусные куриные стрипсы в духовке

Фото к рецепту: Куриные стрипсы в духовке и соус к ним

Ингредиенты

  • куриное филе - 500 г
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 3 ст.л.
  • чипсы картофельные - 1 уп.( 100 г)
  • паприка молотая - 1 ст.л.
  • соль -
  • соус:
  • сметана 20% - 180 г
  • чеснок - 1 зуб.
  • зелень укропа - 1 пуч. (маленький)
  • соль -

Рецепт приготовления

Куриное филе нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.

Добавьте к нему паприку и соль, хорошо перемешайте.

Переходим к панировке. Сначала слегка взбейте венчиком яйца и измельчите в крошку чипсы - проще это сделать в пачке

Каждый кусочек курицы окуните сначала в муку, затем в яйцо и крошку чипсов.

Выложите на лист для выпечки, предварительно застеленный пергаментом и уберите в разогретую духовку на температуру 200 градусов примерно на 20 минут.

Переходим к соусу - добавьте в сметану измельчённые чеснок и укроп, посолите по-вкусу.

Куриные стрипсы лучше подавать с соусом.

Кушать подано!

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