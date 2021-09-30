Вкусные куриные стрипсы в духовке

Рецепт приготовления

Куриное филе нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.

Добавьте к нему паприку и соль, хорошо перемешайте.

Переходим к панировке. Сначала слегка взбейте венчиком яйца и измельчите в крошку чипсы - проще это сделать в пачке

Каждый кусочек курицы окуните сначала в муку, затем в яйцо и крошку чипсов.

Выложите на лист для выпечки, предварительно застеленный пергаментом и уберите в разогретую духовку на температуру 200 градусов примерно на 20 минут.

Переходим к соусу - добавьте в сметану измельчённые чеснок и укроп, посолите по-вкусу.

Куриные стрипсы лучше подавать с соусом.

Кушать подано!