Самый простой рецепт вкусного куриного супа

Ингредиенты
вода – 2 л.
курица – 350-400 гр.
картофель – 200 гр.
лук – 100 гр.
морковь – 100 гр.
рис – 80 гр.
соль
перец
лавровый лист
зелень петрушки для подачи
Рецепт приготовления
Отварить до готовности курицу на среднем огне.
После этого достать её из бульона.
В бульон добавить картофель, довести до кипения.
Добавить промытый рис, нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь.
Соль, перец по вкусу.
Варить 20 минут.
Отваренную курицу нарезать на кусочки, добавить в суп.
В конце приготовления добавить в бульон лавровый лист, через 5 минут его достать.
Суп готов.
При подаче посыпать суп зеленью петрушки.
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