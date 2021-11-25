Самый простой рецепт вкусного куриного супа

вода – 2 л.

курица – 350-400 гр.

картофель – 200 гр.

лук – 100 гр.

морковь – 100 гр.

рис – 80 гр.

соль

перец

лавровый лист

зелень петрушки для подачи

Рецепт приготовления

Отварить до готовности курицу на среднем огне.

После этого достать её из бульона.

В бульон добавить картофель, довести до кипения.

Добавить промытый рис, нарезанный кубиками лук и натертую на крупной терке морковь.

Соль, перец по вкусу.

Варить 20 минут.

Отваренную курицу нарезать на кусочки, добавить в суп.

В конце приготовления добавить в бульон лавровый лист, через 5 минут его достать.

Суп готов.

При подаче посыпать суп зеленью петрушки.