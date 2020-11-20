Вкуснейший блинный тортик с бананами и киви

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного тортика, который понравится абсолютно всем.
Это лакомство станет вашим любимчиком. Тортик нереально нежный и аппетитный. Готовить его очень легко и быстро. Домочадцы уплетают с преогромным удовольствием. Все это не может не порадовать каждую хозяечку. По желанию начинку можете разнообразить другими ингредиентами. В любом варианте тортик будет бесподобным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- блины
- 2 банана
- 3 киви
- шоколад по вкусу
- 200 гр сметаны
- 0,5 банки сгущенного молока
Начинаем процесс
- В первую очередь разрезаем бананы вдоль на 4 части.
- Киви очищаем и режем дольками.
- Теперь в отдельной емкости объединяем сметану и сгущенку. Хорошо перемешиваем.
- Затем смазываем каждый блинчик подготовленным кремом и заворачиваем в них подготовленные фрукты.
- После чего выкладываем 5 блинчиков рядом друг с другом и смазываем кремом.
- Теперь размещаем второй слой из 4 блинчиков и тоже покрываем кремом.
- Украшаем по желанию и присыпаем тертым шоколадом.
- Затем убираем тортик для пропитки в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
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