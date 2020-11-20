Вкуснейший блинный тортик с бананами и киви

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного тортика, который понравится абсолютно всем.

Это лакомство станет вашим любимчиком. Тортик нереально нежный и аппетитный. Готовить его очень легко и быстро. Домочадцы уплетают с преогромным удовольствием. Все это не может не порадовать каждую хозяечку. По желанию начинку можете разнообразить другими ингредиентами. В любом варианте тортик будет бесподобным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

блины

2 банана

3 киви

шоколад по вкусу

200 гр сметаны

0,5 банки сгущенного молока

Начинаем процесс

В первую очередь разрезаем бананы вдоль на 4 части. Киви очищаем и режем дольками. Теперь в отдельной емкости объединяем сметану и сгущенку. Хорошо перемешиваем. Затем смазываем каждый блинчик подготовленным кремом и заворачиваем в них подготовленные фрукты. После чего выкладываем 5 блинчиков рядом друг с другом и смазываем кремом. Теперь размещаем второй слой из 4 блинчиков и тоже покрываем кремом. Украшаем по желанию и присыпаем тертым шоколадом. Затем убираем тортик для пропитки в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!