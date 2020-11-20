Четыре вкуса

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Вкуснейший блинный тортик с бананами и киви

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного тортика, который понравится абсолютно всем. 

Это лакомство станет вашим любимчиком. Тортик нереально нежный и аппетитный. Готовить его очень легко и быстро. Домочадцы уплетают с преогромным удовольствием. Все это не может не порадовать каждую хозяечку. По желанию начинку можете разнообразить другими ингредиентами. В любом варианте тортик будет бесподобным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • блины
  • 2 банана
  • 3 киви
  • шоколад по вкусу
  • 200 гр сметаны
  • 0,5 банки сгущенного молока

Начинаем процесс

  1. В первую очередь разрезаем бананы вдоль на 4 части.
  2. Киви очищаем и режем дольками.
  3. Теперь в отдельной емкости объединяем сметану и сгущенку. Хорошо перемешиваем.
  4. Затем смазываем каждый блинчик подготовленным кремом и заворачиваем в них подготовленные фрукты.
  5. После чего выкладываем 5 блинчиков рядом друг с другом и смазываем кремом.
  6. Теперь размещаем второй слой из 4 блинчиков и тоже покрываем кремом.
  7. Украшаем по желанию и присыпаем тертым шоколадом.
  8. Затем убираем тортик для пропитки в холодильник на ночь.Вкуснейший блинный тортик с бананами и киви

Приятного аппетита!

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