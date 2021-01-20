Любимый ханум на ужин

Ингредиенты
- тесто:
- вода горячая 150 мл,
- мука 280 гр. (ориентировочно),
- яйцо 1 шт.
- масло растительное 1 ст.л,
- соль .
- начинка:
- фарш мясной 350 гр.
- лук 1-2 шт.
- картофель 1 шт(крупная),
- зелень,
- соль, специи.
- овощной соус:
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- перец болгарский 1 шт.
- чеснок 2-3 зубч.,
- помидор 1-2 шт.
- томатная паста 2-3 ст.л,
- вода,
- соль, специи, зелень,
- масло растительное.
Пошаговый рецепт приготовления
Ханум – вкуснейшее восточное блюдо, которое готовится на пару и обычно подается к столу с овощным или сметанным соусом. Ханум часто сравнивают с мантами или пельменями, но мне он кажется более вкусным и сочным, к тому же, готовится проще.
Для теста положить в миску грамм 200 муки, соль, растительное масло и налить кипяток.
Быстро размешать.
В получившуюся крошку добавить яйцо, тщательно размешать.
Подсыпая муку, сделать тесто, хорошо его вымесить, накрыть и дать постоять 20-30 минут.
К фаршу добавить тёртые на крупной тёрке картофель и лук, зелень, соль, специи, размешать.
Тесто ещё раз вымесить, раскатать пласт желаемой толщины, распределить начинку, скатать рулетом, защипать бока и край.
В чашу мультиварки налить примерно 1 л кипятка, добавить лавровый лист (можно любой перец горошком).
Корзину для варки на пару смазать маслом, выложить ханум швом вниз - либо в форме улитки, либо, если рулет короткий, в форме круга.
Поставить мультиварку на режим Пар/Варка на пару, время установить на 45-50 минут. Полностью ориентируйтесь по своей технике.
Для соуса обжарить лук, добавить тертую морковь, резаный перец, помидоры, обжарить. Томатную пасту разбавить водой до желаемой консистенции, добавить к овощам, потушить. В конце положить измельченный чеснок, зелень, соль, специи и, если соус получился кисловатым, немного сахара.
Готовый ханум смазать сливочным маслом, посыпать зеленью или красной молотой паприкой.
Подавать ханум с овощным соусом, разрезав на кусочки.
Подробнее смотрите в видеоролике.
Приятного аппетита!
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