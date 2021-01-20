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Любимый ханум на ужин

Фото к рецепту: Любимый ханум на ужин

Ингредиенты

  • тесто:
  • вода горячая 150 мл,
  • мука 280 гр. (ориентировочно),
  • яйцо 1 шт.
  • масло растительное 1 ст.л,
  • соль .
  • начинка:
  • фарш мясной 350 гр.
  • лук 1-2 шт.
  • картофель 1 шт(крупная),
  • зелень,
  • соль, специи.
  • овощной соус:
  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • перец болгарский 1 шт.
  • чеснок 2-3 зубч.,
  • помидор 1-2 шт.
  • томатная паста 2-3 ст.л,
  • вода,
  • соль, специи, зелень,
  • масло растительное.

Пошаговый рецепт приготовления

Ханум – вкуснейшее восточное блюдо, которое готовится на пару и обычно подается к столу с овощным или сметанным соусом. Ханум часто сравнивают с мантами или пельменями, но мне он кажется более вкусным и сочным, к тому же, готовится проще.

Для теста положить в миску грамм 200 муки, соль, растительное масло и налить кипяток.

Быстро размешать.

В получившуюся крошку добавить яйцо, тщательно размешать.

Подсыпая муку, сделать тесто, хорошо его вымесить, накрыть и дать постоять 20-30 минут.

К фаршу добавить тёртые на крупной тёрке картофель и лук, зелень, соль, специи, размешать.

Тесто ещё раз вымесить, раскатать пласт желаемой толщины, распределить начинку, скатать рулетом, защипать бока и край.

В чашу мультиварки налить примерно 1 л кипятка, добавить лавровый лист (можно любой перец горошком).

Корзину для варки на пару смазать маслом, выложить ханум швом вниз - либо в форме улитки, либо, если рулет короткий, в форме круга.

Поставить мультиварку на режим Пар/Варка на пару, время установить на 45-50 минут. Полностью ориентируйтесь по своей технике.

Для соуса обжарить лук, добавить тертую морковь, резаный перец, помидоры, обжарить. Томатную пасту разбавить водой до желаемой консистенции, добавить к овощам, потушить. В конце положить измельченный чеснок, зелень, соль, специи и, если соус получился кисловатым, немного сахара.

Готовый ханум смазать сливочным маслом, посыпать зеленью или красной молотой паприкой.

Подавать ханум с овощным соусом, разрезав на кусочки.

Подробнее смотрите в видеоролике.

Приятного аппетита!

Видео рецепт

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