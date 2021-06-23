Вкусные слойки с начинкой

Ингредиенты
- мука - 250-300 гр.
- вода - 200 мл.
- соль - 1 ч.л.
- перец
- растительное масло
- зелёный лук
- отварной картофель - 300 гр.
Рецепт приготовления
Для начала замесите тесто, в воду добавьте соль и муку.
Вымесите хорошо.
Муку надо добавлять постепенно, чтобы не переборщить.
Тесто положите в пакет и отставьте в сторону.
Пока тесто отдыхает займитесь начинкой.
Картофель сварите, пусть остынет, натрите на крупной тёрке, зелёный лук нарежьте.
Смешайте картошку с луком, посолите и поперчите.
Тесто разделите на несколько частей и каждую часть раскатайте очень тонко, на сколько это возможно.
Смажьте растительным маслом, по желанию добавьте чеснок, так будет ещё ароматнее.
Выложите картофель с зелёным луком, сверните рулетиком, затем сверните рулет в кружок, защепите края и немного раскатайте скалкой (по диаметру сковороды) - лепёшка не должна быть слишком толстой.
Обжарьте с двух сторон на растительном масле до золотистого цвета.
Если лепёшки получились тоненькие, то жарить без крышки, а если толстенькие, то под крышкой на маленьком огне.
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