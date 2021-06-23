Вкусные слойки с начинкой

Рецепт приготовления

Для начала замесите тесто, в воду добавьте соль и муку.

Вымесите хорошо.

Муку надо добавлять постепенно, чтобы не переборщить.

Тесто положите в пакет и отставьте в сторону.

Пока тесто отдыхает займитесь начинкой.

Картофель сварите, пусть остынет, натрите на крупной тёрке, зелёный лук нарежьте.

Смешайте картошку с луком, посолите и поперчите.

Тесто разделите на несколько частей и каждую часть раскатайте очень тонко, на сколько это возможно.

Смажьте растительным маслом, по желанию добавьте чеснок, так будет ещё ароматнее.

Выложите картофель с зелёным луком, сверните рулетиком, затем сверните рулет в кружок, защепите края и немного раскатайте скалкой (по диаметру сковороды) - лепёшка не должна быть слишком толстой.

Обжарьте с двух сторон на растительном масле до золотистого цвета.

Если лепёшки получились тоненькие, то жарить без крышки, а если толстенькие, то под крышкой на маленьком огне.