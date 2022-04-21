Рецепт творожной пасхи с шоколадом без творога

Ингредиенты
1,5 л. молоко
4-5 яиц
380 гр. сметана 20%
150 гр. сахарная пудра
150 гр. масло сливочное
10 гр. ванильный сахар
75 гр. шоколад белый
75 гр. шоколад тёмный
верх: 30 гр. шоколад тёмный + 1 ч.л. масло растительное
Рецепт приготовления
Сметану хорошо соединить венчиком с яйцами и ванильным сахаром.
Молоко довести до кипения, влить тонкой струйкой сметану с яйцами в кипящее молоко, постоянно помешавая, снизить огонь, больше не мешать, довести до получения творожного сгустка (см.на видео) и выключить.
Аккуратно перелить смесь на полотно или сложенную в несколько слоёв марлю, выложенную на дуршлаг.
Отвесить творожную массу около 2-3 часов, можно отжать.
Сливочное масло с сахарной пудрой взбить миксером до получения светлой массы.
Добавить отцеженную творожную массу и пробить блендером в однородную массу, либо просто растереть лопаткой как я.
Марлю или хлопковое полотно намочить кипяченой водой и отжать,выложить в форму для пасхи.
Поделить массу на 2 равные части, в одну ввести растопленный белый шоколад, во вторую - тёмный шоколад.
Выложить обе массы, поочерёдно в форму, накрыть верх и убрать в холодильник не менее, чем на 12 часов.
Переворачиваем пасху на блюдо и аккуратно снимаем марлю.
Украшаем по вкусу.
Кушать подано!
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