Рецепт творожной пасхи с шоколадом без творога

Ингредиенты

1,5 л. молоко

4-5 яиц

380 гр. сметана 20%

150 гр. сахарная пудра

150 гр. масло сливочное

10 гр. ванильный сахар

75 гр. шоколад белый

75 гр. шоколад тёмный

верх: 30 гр. шоколад тёмный + 1 ч.л. масло растительное

Рецепт приготовления

Сметану хорошо соединить венчиком с яйцами и ванильным сахаром.

Молоко довести до кипения, влить тонкой струйкой сметану с яйцами в кипящее молоко, постоянно помешавая, снизить огонь, больше не мешать, довести до получения творожного сгустка (см.на видео) и выключить.

Аккуратно перелить смесь на полотно или сложенную в несколько слоёв марлю, выложенную на дуршлаг.

Отвесить творожную массу около 2-3 часов, можно отжать.

Сливочное масло с сахарной пудрой взбить миксером до получения светлой массы.

Добавить отцеженную творожную массу и пробить блендером в однородную массу, либо просто растереть лопаткой как я.

Марлю или хлопковое полотно намочить кипяченой водой и отжать,выложить в форму для пасхи.

Поделить массу на 2 равные части, в одну ввести растопленный белый шоколад, во вторую - тёмный шоколад.

Выложить обе массы, поочерёдно в форму, накрыть верх и убрать в холодильник не менее, чем на 12 часов.

Переворачиваем пасху на блюдо и аккуратно снимаем марлю.

Украшаем по вкусу.

Кушать подано!