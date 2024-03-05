Рецепт особой яичницы

Лук нарезать произвольно.

Колбасу режем кружочками.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Лаваш нарвать на маленькие кусочки руками.

В яйца добавить соль и перец и хорошо перемешать.

На капельке растительного масла обжарим пару минут лук.

Добавляем лаваш и жарим ещё минуты 3.

Заливаем яйцом.

Сверху присыпаем сыром и выкладываем колбасу.

Раскладываем листики базилика.

Накрываем крышкой и жарим до готовности и пока сыр не расплавится.

Кушать подано!