Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Рецепт особой яичницы

Фото к рецепту: Яичница по-особому.

Ингредиенты

  • лук - 1 шт
  • колбаса - 50 г
  • сыр - 50 г
  • лаваш - 1 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • соль и перец
  • базилик

Рецепт приготовления

Лук нарезать произвольно.

Колбасу режем кружочками.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Лаваш нарвать на маленькие кусочки руками.

В яйца добавить соль и перец и хорошо перемешать.

На капельке растительного масла обжарим пару минут лук.

Добавляем лаваш и жарим ещё минуты 3.

Заливаем яйцом.

Сверху присыпаем сыром и выкладываем колбасу.

Раскладываем листики базилика.

Накрываем крышкой и жарим до готовности и пока сыр не расплавится.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
рецепты из яицрецептыприготовлениезавтракяичницад. Колбасаяйцаготовкавкусно

Картина дня

наверх