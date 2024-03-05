Рецепт особой яичницы

Ингредиенты
- лук - 1 шт
- колбаса - 50 г
- сыр - 50 г
- лаваш - 1 шт.
- яйца - 2 шт.
- соль и перец
- базилик
Рецепт приготовления
Лук нарезать произвольно.
Колбасу режем кружочками.
Сыр натереть на крупной тёрке.
Лаваш нарвать на маленькие кусочки руками.
В яйца добавить соль и перец и хорошо перемешать.
На капельке растительного масла обжарим пару минут лук.
Добавляем лаваш и жарим ещё минуты 3.
Заливаем яйцом.
Сверху присыпаем сыром и выкладываем колбасу.
Раскладываем листики базилика.
Накрываем крышкой и жарим до готовности и пока сыр не расплавится.
Кушать подано!
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