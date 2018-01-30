|
Простое сытное блюдо из макарон, картофеля, репчатого лука и моркови.
Ингредиенты
- 200 гр. макароны
- 3 шт. картофель (средний)
- 1 шт. репчатый лук
- 1 шт. морковь
- 2 ст.л. растительное масло
- 1 шт. лавровый лист
- 1 ч.л. паприка
- по вкусу перец (молотый)
- по вкусу соль
Инструкции
- Очищенные лук с морковью нарезаем кубиками, отправляем в горячее масло и обжариваем до мягкости.
- Очищенный картофель нарезаем кубиками, отправляем к обжаренным овощам, вливаем 1 литр воды (лучше бульона), добавляем соль и лавровый лист. Тушим ароматную картошку накрытой 15-20 минут.
- В тушеную картошку добавляем макароны, паприку, молотый перец, перемешиваем и варим макароны с картошкой до полного приготовления макарон. Пробуем на соль.
- Готовые макароны с картофелем подаем горячими с любимым салатиком. Приятного аппетита!!!
Свежие комментарии