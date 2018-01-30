Четыре вкуса

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Макароны с картошкой

Простое сытное блюдо из макарон, картофеля, репчатого лука и моркови.

Макароны с картошкой
Ингредиенты
  • 200 гр. макароны
  • 3 шт. картофель (средний)
  • 1 шт. репчатый лук
  • 1 шт. морковь
  • 2 ст.л. растительное масло
  • 1 шт. лавровый лист
  • 1 ч.л. паприка
  • по вкусу перец (молотый)
  • по вкусу соль
Инструкции
  1. Очищенные лук с морковью нарезаем кубиками, отправляем в горячее масло и обжариваем до мягкости.
    Макароны с картошкой
  2. Очищенный картофель нарезаем кубиками, отправляем к обжаренным овощам, вливаем 1 литр воды (лучше бульона), добавляем соль и лавровый лист. Тушим ароматную картошку накрытой 15-20 минут.
    Макароны с картошкой
  3. В тушеную картошку добавляем макароны, паприку, молотый перец, перемешиваем и варим макароны с картошкой до полного приготовления макарон. Пробуем на соль.
    Макароны с картошкой
  4. Готовые макароны с картофелем подаем горячими с любимым салатиком. Приятного аппетита!!!
    Макароны с картошкой
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Гарниры и соусы
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