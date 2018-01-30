Белый чай обладает массой целебных свойств. Его называют чаем молодости и здоровья. Он стоит на первом месте по содержанию полезных веществ, так как не подвергается термической обработке. Содержит витамины С, РР, витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты и множество других веществ. В белом чае меньше кофеина, чем в других сортах. Он обладает охлаждающим действием. Его можно пить как утром, так и вечером.

Для производства белого чая используют только молодые почки и верхние листья чайного куста. Поскольку он проходит минимум обработки, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ.

Белый чай богат минеральными веществами, эфирными маслами, кофеином. Интересно, что кофеин, содержащийся в нем, полезнее кофеина, который содержится в кофе.

Чем полезен белый чай

Всех полезных свойств белого чая не перечесть, вот лишь некоторые из них:

очищает организм;

улучшает настроение;

повышает иммунитет;

хорошо утоляет жажду и освежает в жару;

успокаивает и устраняет раздражительность;

расслабляет;

избавляет от усталости;

обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами;

является природным антиоксидантом;

используется в производстве кремов и гелей для душа.

Еще в Древнем Китае было известно, что белый чай помогает при простуде и является профилактическим средством.

Ингредиенты:

Количество ингредиентов рассчитаны на 2 чашки чая.

облепиха – 100 г

белый чай – 1 ст. л. (можно заменить на зеленый)

вода – 500 мл, примерно 60 градусов

Как правильно заварить белый чай с облепихой: