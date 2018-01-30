Четыре вкуса

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Белый чай с облепихой

Белый чай обладает массой целебных свойств. Его называют чаем молодости и здоровья. Он стоит на первом месте по содержанию полезных веществ, так как не подвергается термической обработке. Содержит витамины С, РР, витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты и множество других веществ. В белом чае меньше кофеина, чем в других сортах. Он обладает охлаждающим действием. Его можно пить как утром, так и вечером.

белый чай фото чая

Для производства белого чая используют только молодые почки и верхние листья чайного куста. Поскольку он проходит минимум обработки, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ.

Белый чай богат минеральными веществами, эфирными маслами, кофеином. Интересно, что кофеин, содержащийся в нем, полезнее кофеина, который содержится в кофе.

Чем полезен белый чай

Всех полезных свойств белого чая не перечесть, вот лишь некоторые из них:

  • очищает организм;
  • улучшает настроение;
  • повышает иммунитет;
  • хорошо утоляет жажду и освежает в жару;
  • успокаивает и устраняет раздражительность;
  • расслабляет;
  • избавляет от усталости;
  • обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами;
  • является природным антиоксидантом;
  • используется в производстве кремов и гелей для душа.

Еще в Древнем Китае было известно, что белый чай помогает при простуде и является профилактическим средством.

Ингредиенты:

Количество ингредиентов рассчитаны на 2 чашки чая.

  • облепиха – 100 г
  • белый чай – 1 ст. л. (можно заменить на зеленый)
  • вода – 500 мл, примерно 60 градусов

Как правильно заварить белый чай с облепихой:

  1. Если облепиха замороженная, то ее нужно предварительно разморозить до комнатной температуры и растолочь деревянным пестиком или размять ложкой.
  2. Чай засыпьте в заварник.
  3. Залейте его теплой водой, подождите 2 секунды и слейте воду. Повторите эту процедуру еще раз.
  4. Залейте чай 500 мл воды в третий раз. Заварите чай 5 минут и добавьте облепиху. Если облепиха кислая, через пять минут можно добавить мед.
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