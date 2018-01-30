Белый чай обладает массой целебных свойств. Его называют чаем молодости и здоровья. Он стоит на первом месте по содержанию полезных веществ, так как не подвергается термической обработке. Содержит витамины С, РР, витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты и множество других веществ. В белом чае меньше кофеина, чем в других сортах. Он обладает охлаждающим действием. Его можно пить как утром, так и вечером.
Для производства белого чая используют только молодые почки и верхние листья чайного куста. Поскольку он проходит минимум обработки, в нем сохраняется наибольшее количество полезных веществ.
Белый чай богат минеральными веществами, эфирными маслами, кофеином. Интересно, что кофеин, содержащийся в нем, полезнее кофеина, который содержится в кофе.
Чем полезен белый чай
Всех полезных свойств белого чая не перечесть, вот лишь некоторые из них:
- очищает организм;
- улучшает настроение;
- повышает иммунитет;
- хорошо утоляет жажду и освежает в жару;
- успокаивает и устраняет раздражительность;
- расслабляет;
- избавляет от усталости;
- обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами;
- является природным антиоксидантом;
- используется в производстве кремов и гелей для душа.
Еще в Древнем Китае было известно, что белый чай помогает при простуде и является профилактическим средством.
Ингредиенты:
Количество ингредиентов рассчитаны на 2 чашки чая.
- облепиха – 100 г
- белый чай – 1 ст. л. (можно заменить на зеленый)
- вода – 500 мл, примерно 60 градусов
Как правильно заварить белый чай с облепихой:
- Если облепиха замороженная, то ее нужно предварительно разморозить до комнатной температуры и растолочь деревянным пестиком или размять ложкой.
- Чай засыпьте в заварник.
- Залейте его теплой водой, подождите 2 секунды и слейте воду. Повторите эту процедуру еще раз.
- Залейте чай 500 мл воды в третий раз. Заварите чай 5 минут и добавьте облепиху. Если облепиха кислая, через пять минут можно добавить мед.
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