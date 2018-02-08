Четыре вкуса

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Рецепты вкусных канапе

Праздничный стол — это целое искусство, и каждая хозяйка хочет накрыть его как нельзя лучше, приготовить что-то интересное и необычное. В этом случае нужно блюдо, которое будет не только вкусным, но и красивым. А что подойдет для этого лучше, чем канапе?

рецепты канапе

Канапе с раковыми шейками

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г раковых шеек
  • 2 свежих огурца
  • 1 помидор
  • 150 г маслин без косточек
  • 100 г листьев салата
  • 100 г сыра моцарелла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Возьми готовые раковые шейки и вытащи их из рассола. Вместо раковых шеек можно использовать креветки.
  2. Нарежь огурцы кружочками, а листья салата нарежь маленькими аккуратными кусочками. Помидор разрежь на дольки и убери сердцевину.
  3. Продукты готовы, теперь пора приступать к приготовлению канапе. Их будет два вида: одни с шейками, а другие с помидорами.
  4. Для первых нужно нанизать на шпажку раковую шейку, после маслину и воткнуть ее в ломтик огурца.
  5. Для вторых воткни шпажку с нанизанным ломтиком сыра моцарелла и маслиной в дольку помидора.
  6. Твоя оригинальная и необычная закуска готова.

    вкусные канапе

Канапе с маслинами и мятой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 10 маслин
  • 20 листков мяты
  • 0,5 свежего огурца
  • 100 г сыра моцарелла
  • 1 ч. л. семян тмина
  • 40 г кедровых орехов
  • 1 ст. л. лимонной цедры
  • 3 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Для начала нужно сделать заправку для канапе.
    Для этого измельчи кедровые орехи, мелко поруби листья мяты.
  2. Смешай всё это с оливковым маслом. Добавь в заправку семена тмина и мелко тертую лимонную цедру. Всё тщательно перемешай.
  3. Нарежь сыр кубиками, продень сквозь каждый кусочек шпажку и окуни его в заправку.
  4. Теперь подготовь остальные ингредиенты: нарежь огурец, раздели маслины пополам.
  5. Нанизывай всё по очереди: после сыра будет огурец, затем маслина, а потом листик мяты. Вот так без особых усилий ты получишь прекрасную закуску к праздничному столу.

    канапе с маслинами

Канапе с помидорами и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 20 помидоров черри
  • 100 г сыра
  • пучок свежего базилика
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса
  • 1 зубчик чеснока
  • соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь помидоры пополам. При желании их можно отправить в духовку на пару минут и запечь.
  2. Сыр можно выбрать любой, какой тебе больше нравится. Его нужно нарезать кусочками, лучше кубиками, по размеру половинки помидора.
  3. Один из главных ингредиентов — свежий базилик. Можно использовать и другую зелень, но именно к этому сочетанию он подойдет идеально. Его нужно вымыть и просушить.
  4. Затем нужно приготовить заправку, чтобы канапе получились пикантными и необычными. В небольшой мисочке смешай оливковое масло и бальзамический уксус. Добавь соль и перец, а также, если есть желание, чеснок. Всё тщательно перемешай.
  5. Теперь можно собирать канапе. На шпажку надень половинку помидора, сыр и листик базилика, свернутый пополам. Добавь еще одну половинку помидора и выложи на тарелку. Осталось сбрызнуть канапе заправкой и можно отправлять на стол.

    канапе с помидорами

Канапе с творогом и огурцом

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 огурец
  • 100 г творога
  • 4 хлебца
  • 2 зубчика чеснока
  • зелень
  • соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Тщательно перемешай творог с измельченной зеленью и чесноком, добавь соль.
  2. Нарежь огурец тонкими ломтиками.
  3. Каждый хлебец подели на три части.
  4. Намажь хлебцы творожной массой. Надень на шпажку огурец и воткни ее в хлебец. Оригинальные и такие простые канапе готовы.

    канапе с творогом

Канапе с селедкой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 сельдь
  • черный хлеб
  • горчица

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь хлеб небольшими кусочками.
  2. Сельдь очисть, разбери и нарежь небольшими кусочками (под размер хлеба).
  3. Намажь кусочки хлеба горчицей, а сверху положи кусочек сельди. Вместо горчицы можно использовать что-то другое, что нравится тебе. Проткни всё это шпажкой — и твои канапе готовы.

    канапе с селедкой

Канапе с дыней

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 100 г дыни
  • 100 г соленой семги
  • 50 г авокадо
  • 40 г зелени
  • 8 перепелиных яиц
  • 5 ломтиков черного хлеба
  • кунжут
  • специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь хлеб кусочками и обжарь его на сковородке, чтобы он стал хрустящим. Параллельно отвари яйца.
  2. Хлеб остуди, сверху выложи нарезанную рыбу.
  3. Авокадо, дыню, зелень и специи измельчи в блендере до состояния пасты. Выложи эту смесь поверх рыбы.
  4. Надень отваренные (остывшие и очищенные) яйца на шпажки, а после воткни ее в предыдущее наше «сооружение». Закуска готова!

    праздничные канапе

Канапе с ананасом

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г ананаса
  • 200 г твердого сыра
  • 100 г маслин без косточек

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. В этом рецепте всё до банальности просто. Для начала нарежь сыр одинаковыми кубиками.
  2. После слей жидкость с ананасов и нарежь их так же, как сыр.
  3. Надень на шпажку кусочек ананаса, после маслину, а затем кусочек сыра. Не поверишь, но канапе готовы, а ты — неотразим.

    канапе с ананасом

На самом деле канапе можно приготовить из чего угодно. Достаточно нарезать ингредиенты красивыми кусочками, нанизать их на шпажку, красиво разложить на тарелку готовые канапе и наслаждаться. С этими чудесными рецептами в этом искусстве тебе не будет равных, а в результате ты получишь самые вкусные канапе.

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Холодные закуски
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