Рецепты вкусных канапе

Праздничный стол — это целое искусство, и каждая хозяйка хочет накрыть его как нельзя лучше, приготовить что-то интересное и необычное. В этом случае нужно блюдо, которое будет не только вкусным, но и красивым. А что подойдет для этого лучше, чем канапе?

Канапе с раковыми шейками

ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г раковых шеек

2 свежих огурца

1 помидор

150 г маслин без косточек

100 г листьев салата

100 г сыра моцарелла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Возьми готовые раковые шейки и вытащи их из рассола. Вместо раковых шеек можно использовать креветки. Нарежь огурцы кружочками, а листья салата нарежь маленькими аккуратными кусочками. Помидор разрежь на дольки и убери сердцевину. Продукты готовы, теперь пора приступать к приготовлению канапе. Их будет два вида: одни с шейками, а другие с помидорами. Для первых нужно нанизать на шпажку раковую шейку, после маслину и воткнуть ее в ломтик огурца. Для вторых воткни шпажку с нанизанным ломтиком сыра моцарелла и маслиной в дольку помидора. Твоя оригинальная и необычная закуска готова.

Канапе с маслинами и мятой

ИНГРЕДИЕНТЫ 10 маслин

20 листков мяты

0,5 свежего огурца

100 г сыра моцарелла

1 ч. л. семян тмина

40 г кедровых орехов

1 ст. л. лимонной цедры

3 ст. л. оливкового масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Для начала нужно сделать заправку для канапе. Для этого измельчи кедровые орехи, мелко поруби листья мяты. Смешай всё это с оливковым маслом. Добавь в заправку семена тмина и мелко тертую лимонную цедру. Всё тщательно перемешай. Нарежь сыр кубиками, продень сквозь каждый кусочек шпажку и окуни его в заправку. Теперь подготовь остальные ингредиенты: нарежь огурец, раздели маслины пополам. Нанизывай всё по очереди: после сыра будет огурец, затем маслина, а потом листик мяты. Вот так без особых усилий ты получишь прекрасную закуску к праздничному столу.

Канапе с помидорами и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ 20 помидоров черри

100 г сыра

пучок свежего базилика

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. бальзамического уксуса

1 зубчик чеснока

соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Нарежь помидоры пополам. При желании их можно отправить в духовку на пару минут и запечь. Сыр можно выбрать любой, какой тебе больше нравится. Его нужно нарезать кусочками, лучше кубиками, по размеру половинки помидора. Один из главных ингредиентов — свежий базилик. Можно использовать и другую зелень, но именно к этому сочетанию он подойдет идеально. Его нужно вымыть и просушить. Затем нужно приготовить заправку, чтобы канапе получились пикантными и необычными. В небольшой мисочке смешай оливковое масло и бальзамический уксус. Добавь соль и перец, а также, если есть желание, чеснок. Всё тщательно перемешай. Теперь можно собирать канапе. На шпажку надень половинку помидора, сыр и листик базилика, свернутый пополам. Добавь еще одну половинку помидора и выложи на тарелку. Осталось сбрызнуть канапе заправкой и можно отправлять на стол.

Канапе с творогом и огурцом

ИНГРЕДИЕНТЫ 1 огурец

100 г творога

4 хлебца

2 зубчика чеснока

зелень

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Тщательно перемешай творог с измельченной зеленью и чесноком, добавь соль. Нарежь огурец тонкими ломтиками. Каждый хлебец подели на три части. Намажь хлебцы творожной массой. Надень на шпажку огурец и воткни ее в хлебец. Оригинальные и такие простые канапе готовы.

Канапе с селедкой

ИНГРЕДИЕНТЫ 1 сельдь

черный хлеб

горчица

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Нарежь хлеб небольшими кусочками. Сельдь очисть, разбери и нарежь небольшими кусочками (под размер хлеба). Намажь кусочки хлеба горчицей, а сверху положи кусочек сельди. Вместо горчицы можно использовать что-то другое, что нравится тебе. Проткни всё это шпажкой — и твои канапе готовы.

Канапе с дыней

ИНГРЕДИЕНТЫ 100 г дыни

100 г соленой семги

50 г авокадо

40 г зелени

8 перепелиных яиц

5 ломтиков черного хлеба

кунжут

специи по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Нарежь хлеб кусочками и обжарь его на сковородке, чтобы он стал хрустящим. Параллельно отвари яйца. Хлеб остуди, сверху выложи нарезанную рыбу. Авокадо, дыню, зелень и специи измельчи в блендере до состояния пасты. Выложи эту смесь поверх рыбы. Надень отваренные (остывшие и очищенные) яйца на шпажки, а после воткни ее в предыдущее наше «сооружение». Закуска готова!

Канапе с ананасом

ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г ананаса

200 г твердого сыра

100 г маслин без косточек

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В этом рецепте всё до банальности просто. Для начала нарежь сыр одинаковыми кубиками. После слей жидкость с ананасов и нарежь их так же, как сыр. Надень на шпажку кусочек ананаса, после маслину, а затем кусочек сыра. Не поверишь, но канапе готовы, а ты — неотразим.

На самом деле канапе можно приготовить из чего угодно. Достаточно нарезать ингредиенты красивыми кусочками, нанизать их на шпажку, красиво разложить на тарелку готовые канапе и наслаждаться. С этими чудесными рецептами в этом искусстве тебе не будет равных, а в результате ты получишь самые вкусные канапе.