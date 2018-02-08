Рецепты вкусных канапе

Праздничный стол — это целое искусство, и каждая хозяйка хочет накрыть его как нельзя лучше, приготовить что-то интересное и необычное. В этом случае нужно блюдо, которое будет не только вкусным, но и красивым. А что подойдет для этого лучше, чем канапе?
Канапе с раковыми шейками
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г раковых шеек
- 2 свежих огурца
- 1 помидор
- 150 г маслин без косточек
- 100 г листьев салата
- 100 г сыра моцарелла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Возьми готовые раковые шейки и вытащи их из рассола. Вместо раковых шеек можно использовать креветки.
- Нарежь огурцы кружочками, а листья салата нарежь маленькими аккуратными кусочками. Помидор разрежь на дольки и убери сердцевину.
- Продукты готовы, теперь пора приступать к приготовлению канапе. Их будет два вида: одни с шейками, а другие с помидорами.
- Для первых нужно нанизать на шпажку раковую шейку, после маслину и воткнуть ее в ломтик огурца.
- Для вторых воткни шпажку с нанизанным ломтиком сыра моцарелла и маслиной в дольку помидора.
- Твоя оригинальная и необычная закуска готова.
Канапе с маслинами и мятой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 10 маслин
- 20 листков мяты
- 0,5 свежего огурца
- 100 г сыра моцарелла
- 1 ч. л. семян тмина
- 40 г кедровых орехов
- 1 ст. л. лимонной цедры
- 3 ст. л. оливкового масла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Для начала нужно сделать заправку для канапе. Для этого измельчи кедровые орехи, мелко поруби листья мяты.
- Смешай всё это с оливковым маслом. Добавь в заправку семена тмина и мелко тертую лимонную цедру. Всё тщательно перемешай.
- Нарежь сыр кубиками, продень сквозь каждый кусочек шпажку и окуни его в заправку.
- Теперь подготовь остальные ингредиенты: нарежь огурец, раздели маслины пополам.
- Нанизывай всё по очереди: после сыра будет огурец, затем маслина, а потом листик мяты. Вот так без особых усилий ты получишь прекрасную закуску к праздничному столу.
Канапе с помидорами и сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 20 помидоров черри
- 100 г сыра
- пучок свежего базилика
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. бальзамического уксуса
- 1 зубчик чеснока
- соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Нарежь помидоры пополам. При желании их можно отправить в духовку на пару минут и запечь.
- Сыр можно выбрать любой, какой тебе больше нравится. Его нужно нарезать кусочками, лучше кубиками, по размеру половинки помидора.
- Один из главных ингредиентов — свежий базилик. Можно использовать и другую зелень, но именно к этому сочетанию он подойдет идеально. Его нужно вымыть и просушить.
- Затем нужно приготовить заправку, чтобы канапе получились пикантными и необычными. В небольшой мисочке смешай оливковое масло и бальзамический уксус. Добавь соль и перец, а также, если есть желание, чеснок. Всё тщательно перемешай.
- Теперь можно собирать канапе. На шпажку надень половинку помидора, сыр и листик базилика, свернутый пополам. Добавь еще одну половинку помидора и выложи на тарелку. Осталось сбрызнуть канапе заправкой и можно отправлять на стол.
Канапе с творогом и огурцом
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 огурец
- 100 г творога
- 4 хлебца
- 2 зубчика чеснока
- зелень
- соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Тщательно перемешай творог с измельченной зеленью и чесноком, добавь соль.
- Нарежь огурец тонкими ломтиками.
- Каждый хлебец подели на три части.
- Намажь хлебцы творожной массой. Надень на шпажку огурец и воткни ее в хлебец. Оригинальные и такие простые канапе готовы.
Канапе с селедкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 1 сельдь
- черный хлеб
- горчица
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Нарежь хлеб небольшими кусочками.
- Сельдь очисть, разбери и нарежь небольшими кусочками (под размер хлеба).
- Намажь кусочки хлеба горчицей, а сверху положи кусочек сельди. Вместо горчицы можно использовать что-то другое, что нравится тебе. Проткни всё это шпажкой — и твои канапе готовы.
Канапе с дыней
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г дыни
- 100 г соленой семги
- 50 г авокадо
- 40 г зелени
- 8 перепелиных яиц
- 5 ломтиков черного хлеба
- кунжут
- специи по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Нарежь хлеб кусочками и обжарь его на сковородке, чтобы он стал хрустящим. Параллельно отвари яйца.
- Хлеб остуди, сверху выложи нарезанную рыбу.
- Авокадо, дыню, зелень и специи измельчи в блендере до состояния пасты. Выложи эту смесь поверх рыбы.
- Надень отваренные (остывшие и очищенные) яйца на шпажки, а после воткни ее в предыдущее наше «сооружение». Закуска готова!
Канапе с ананасом
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г ананаса
- 200 г твердого сыра
- 100 г маслин без косточек
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- В этом рецепте всё до банальности просто. Для начала нарежь сыр одинаковыми кубиками.
- После слей жидкость с ананасов и нарежь их так же, как сыр.
- Надень на шпажку кусочек ананаса, после маслину, а затем кусочек сыра. Не поверишь, но канапе готовы, а ты — неотразим.
На самом деле канапе можно приготовить из чего угодно. Достаточно нарезать ингредиенты красивыми кусочками, нанизать их на шпажку, красиво разложить на тарелку готовые канапе и наслаждаться. С этими чудесными рецептами в этом искусстве тебе не будет равных, а в результате ты получишь самые вкусные канапе.
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