Заливной пирог с капусты

Рассмотрим пошагово, как сделать в домашних условиях легкий классический пирог с капустой.

Подготовить все вышеперечисленные ингредиенты. Капусту можно брать любую, но, если есть желание получить максимально нежный пирог, лучше отдать предпочтение молодой. По классическому рецепту в составе есть сметана, но вместо нее можно взять кефир. При этом количество яиц должно быть увеличено до трех штук.

В достаточно глубокую емкость нужно разбить яйца, добавить соль и предварительно подготовленную сметану с любыми показателями жирности. По желанию можно добавлять молотый черный перец, но не обязательно. Ингредиенты необходимо осторожно взбить с помощью вилки или же венчика, добавить растопленное сливочное масло, соль, сахар и соду.

В полученную смесь нужно добавить муку, после чего замесить тесто. Вымешивать его рекомендуется венчиком, чтобы избежать процесса образования комков. Количество муки для получения однородной консистенции можно немного уменьшить или же увеличить.

Капусту и морковь следует нашинковать любым способом. Обжарить на растительном масле не больше 15 минут.

Для выпекания в духовке можно взять обычную форму, которую нужно смазать растительным маслом или же можно запекать пирог в силиконовой форме. В любую из них нужно влить половину теста.

Сверху выкладывается подготовленная заливка. Сверху вылить другую часть теста. По желанию посыпать кунжутом.

В духовке, разогретой до 180 градусов выпекать на протяжении 35-40 минут до образования золотистой корочки.

После выпекания он должен остыть примерно 20 минут. Затем его нарезают, по желанию украшают зеленым луком и самый лучший наливной пирог-капустник можно подавать к столу.