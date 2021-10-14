Очень вкусный салат с ветчиной и сыром

Рецепт приготовления

1. Отвариваем картофель и куриные яйца. Остужаем эти продукты и почистив их нарезаем небольшими кубиками.

2. Ветчину я нарезаю небольшими брусочками.

3. Сыр натираем на крупной терке.

4. Помидор произвольно нарезаем небольшими кусочками.

5. Всю зелень (у меня зелень укропа и зеленый лук) мелко шинкуем.

6. Смешиваем все подготовленные продукты и посолив по своему вкусу заправляем майонезом.

7. Хорошо перемешиваем наш салат из картофеля с ветчиной и сыром.