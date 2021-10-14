Четыре вкуса

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Очень вкусный салат с ветчиной и сыром

Фото к рецепту: Салат с ветчиной и сыром

Ингредиенты

  • ветчина - 300 гр.
  • сыр твердых сортов 100 гр.
  • яйцо куриное - 3 шт.
  • картофель - 350 гр.
  • крупный помидор - 1 шт.
  • зелень укропа - 1 пуч.
  • зеленый лук - 1 пуч.
  • соль
  • майонез для заправки салата

Рецепт приготовления

1. Отвариваем картофель и куриные яйца. Остужаем эти продукты и почистив их нарезаем небольшими кубиками.

2. Ветчину я нарезаю небольшими брусочками.

3. Сыр натираем на крупной терке.

4. Помидор произвольно нарезаем небольшими кусочками.

5. Всю зелень (у меня зелень укропа и зеленый лук) мелко шинкуем.

6. Смешиваем все подготовленные продукты и посолив по своему вкусу заправляем майонезом.

7. Хорошо перемешиваем наш салат из картофеля с ветчиной и сыром.

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