Очень вкусный салат с ветчиной и сыром

Ингредиенты
- ветчина - 300 гр.
- сыр твердых сортов 100 гр.
- яйцо куриное - 3 шт.
- картофель - 350 гр.
- крупный помидор - 1 шт.
- зелень укропа - 1 пуч.
- зеленый лук - 1 пуч.
- соль
- майонез для заправки салата
Рецепт приготовления
1. Отвариваем картофель и куриные яйца. Остужаем эти продукты и почистив их нарезаем небольшими кубиками.
2. Ветчину я нарезаю небольшими брусочками.
3. Сыр натираем на крупной терке.
4. Помидор произвольно нарезаем небольшими кусочками.
5. Всю зелень (у меня зелень укропа и зеленый лук) мелко шинкуем.
6. Смешиваем все подготовленные продукты и посолив по своему вкусу заправляем майонезом.
7. Хорошо перемешиваем наш салат из картофеля с ветчиной и сыром.