Без майонеза: готовим салат с говяжьим языком

500 гр. говяжьего языка

3 шт. средней моркови

1 шт. лук

2 шт. синий лук

2 шт. маринованных огурцов

зелень укроп

3 зубчика чеснока

перец горошком

2 шт. лавровых листа

соль

молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления

В кастрюльку выкладываем промытый язык, 1 морковь, 1 лук, перец горошком, лавровый лист.

Заливаем холодной водой, ставим варить до готовности, примерно вес языка 500 г, поэтому варим около 2 часов.

Проверяем готовность ножом.

Когда язык сварится, вытаскиваем его из бульона, заливаем холодной водой, оставляем немного постоять (10-15 минут).

Сливаем воду, очищаем от кожуры.

Готовим морковь, натираем ее на терку (я использую терку для приготовления моркови по корейски), разогреваем сковороду, наливаем растительное масло, кладем разрезанные пополам чеснок, прожариваем их, затем вынимаем.

Далее выкладываем морковь, прокаливаем ее до мягкости.

Нарезаем в емкость для салата: язык соломкой, огурец маринованный соломкой, синий лук полукольцами, прожаренную морковь.

Солим, перчим по вкусу, добавляем растительное масло.

Хорошо перемешиваем.

Рекомендую салат перед употреблением охладить.

Кушать подано!