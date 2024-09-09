Запекаем мясо в пивном маринаде с медом

Готовим маринад. Смешать мёд, растительное масло, пиво, томатную пасту, копчёную паприку, молотый чёрный перец и соль в однородную массу.

Кусок мяса со всех сторон массирующими движениями обмазать маринадом и оставить на пару часов мариноваться.

Промаринованное мясо выложить на противень и запекать 20 минут при температуре 200°C. Затем температуру уменьшить до 150°C и готовить ещё 15-20 минут.

Мясо вынуть из духовки, дать 15 минут отдохнуть, порезать на стейки и подать с любимым гарниром. Например, с салатом из свежих овощей.



Кушать подано!