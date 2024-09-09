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Четыре вкуса

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Запекаем мясо в пивном маринаде с медом

Фото к рецепту: Запеченное мясо в медово-пивном маринаде

Ингредиенты

  • кусок свинины весом около – 1,5 кг
  • мёд цветочный – 1,5 ст.л.
  • растительное рафинированное масло - 2 ст.л.
  • темное пиво - 80 мл
  • томатная паста – 1,5 ст.л.
  • молотая копчёная паприка - 1 ст.л.
  • молотый черный перец - 1 ч.л.
  • соль – 2,5 ч.л.

Рецепт приготовления

Готовим маринад. Смешать мёд, растительное масло, пиво, томатную пасту, копчёную паприку, молотый чёрный перец и соль в однородную массу.

Кусок мяса со всех сторон массирующими движениями обмазать маринадом и оставить на пару часов мариноваться.

Промаринованное мясо выложить на противень и запекать 20 минут при температуре 200°C. Затем температуру уменьшить до 150°C и готовить ещё 15-20 минут.

Мясо вынуть из духовки, дать 15 минут отдохнуть, порезать на стейки и подать с любимым гарниром. Например, с салатом из свежих овощей.

Кушать подано!

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