Запекаем мясо в пивном маринаде с медом

Ингредиенты
- кусок свинины весом около – 1,5 кг
- мёд цветочный – 1,5 ст.л.
- растительное рафинированное масло - 2 ст.л.
- темное пиво - 80 мл
- томатная паста – 1,5 ст.л.
- молотая копчёная паприка - 1 ст.л.
- молотый черный перец - 1 ч.л.
- соль – 2,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Готовим маринад. Смешать мёд, растительное масло, пиво, томатную пасту, копчёную паприку, молотый чёрный перец и соль в однородную массу.
Кусок мяса со всех сторон массирующими движениями обмазать маринадом и оставить на пару часов мариноваться.
Промаринованное мясо выложить на противень и запекать 20 минут при температуре 200°C. Затем температуру уменьшить до 150°C и готовить ещё 15-20 минут.
Мясо вынуть из духовки, дать 15 минут отдохнуть, порезать на стейки и подать с любимым гарниром. Например, с салатом из свежих овощей.
Кушать подано!
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