Четыре вкуса

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Салат с куриной грудкой, грибами и кукурузой

Фото к рецепту: Салат с куриной грудкой, грибами и кукурузой

Ингредиенты

  • картошка - 3 шт. (средняя)
  • куриная грудка – 500 гр.
  • грибы – 300 гр.
  • кукуруза – 1 банка
  • маринованный огурец – 4 шт.
  • яйцо – 4 шт.
  • зеленый лук
  • сметана - 2 ст.л.
  • майонез - 3 ст.л.
  • соль
  • масло растительной для жарки - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Картофель отварить в мундире и нарезать кубиками.

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.

Обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.

В процессе жарки мясо посолить (1 щепотка).

Грибы очистить.

Нарезать.

Обжарить на небольшом количестве растительного масла.

В процессе жарки мясо посолить (1 щепотка).

Яйца отварить и нть кубиками.

Маринованные огурцы нарезать кубиками.

Лук мелко нарезаем.

В большом салатнике смешиваем обжаренное мясо, грибы, нарезанные картофель, яйца, лук, огурцы.

Добавляем консервированную кукурузу.

Заправляем майонезом со сметаной.

Перемешиваем.

Кушать подано!

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