Салат с куриной грудкой, грибами и кукурузой

Ингредиенты
- картошка - 3 шт. (средняя)
- куриная грудка – 500 гр.
- грибы – 300 гр.
- кукуруза – 1 банка
- маринованный огурец – 4 шт.
- яйцо – 4 шт.
- зеленый лук
- сметана - 2 ст.л.
- майонез - 3 ст.л.
- соль
- масло растительной для жарки - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Картофель отварить в мундире и нарезать кубиками.
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки.
Обжарить на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета.
В процессе жарки мясо посолить (1 щепотка).
Грибы очистить.
Нарезать.
Обжарить на небольшом количестве растительного масла.
В процессе жарки мясо посолить (1 щепотка).
Яйца отварить и нть кубиками.
Маринованные огурцы нарезать кубиками.
Лук мелко нарезаем.
В большом салатнике смешиваем обжаренное мясо, грибы, нарезанные картофель, яйца, лук, огурцы.
Добавляем консервированную кукурузу.
Заправляем майонезом со сметаной.
Перемешиваем.
Кушать подано!
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