Всё, что вы хотели знать о вреде сахара, и чем его можно заменить

Краеугольным камнем здорового образа жизни является ограничение потребления углеводов — соединений, из которых состоит сахар в продуктах питания. И наверняка вы тысячу раз слышали, что сахар вреден. Но, пожалуй, кроме того, что из-за него можно «потолстеть», немногие из нас перечислят хотя бы ещё парочку причин, почему же сахар так вреден для нас. Собрали для вас 10 причин, почему от сахара стоит отказаться, а также то, чем можно и нужно заменить его в своём рационе питания (спойлер: запомните фразу «полезный перекус» — об этом тоже поговорим).

1. Сахар вызывает скачки и резкое падение уровня глюкозы.

Нестабильный уровень сахара в крови может привести к перепадам настроения, усталости и головным болям. Исследования показывают, что те, кто употребляют еду, богатой добавленным сахаром или рафинированными углеводами, как правило, имеют более высокие показатели расстройств настроения. Другие исследования показали, что соблюдение диеты, поддерживающей стабильный уровень сахара в крови, может улучшить настроение и уровень энергии.

2. Сахар увеличивает риск развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний.

Конечно, все мы любим время от времени побаловать себя сладеньким, но продукты, которые быстро влияют на уровень сахара в крови, повышают риск развития ожирения, сердечных заболеваний и диабета. Учёные проводят новые исследования на предмет связи между питанием с большим содержанием сахара (с высоким гликемическим индексом, который показывает, насколько сильно тот или иной продукт повысит уровень глюкозы в крови по сравнению с чистой глюкозой) и различными формами рака.

Чем больше вы занимаетесь «кусочничеством» в виде выпечки, конфет, тортиков и т.д., тем больше риск набора веса и появления различных заболеваний. Поскольку многие из нас перекусывают между главными приёмами пищи, то делать это надо не бутербродами, чипсами и газировкой, а перекусами, которые могут быть частью здорового питания. Они помогут вам получать важные питательные вещества, поддерживать энергию и утолять голод между приёмами пищи.

Не можете дождаться обеда или ужина? Запаситесь рядом полезных перекусов: протеиновые батончики, свежие фрукты и овощи, замороженные фрукты, фрукты, консервированные в воде или собственном соку, цельнозерновой хлеб, крекеры и хлопья, обезжиренный йогурт и сыр, несолёные орехи и семечки и масла из них, хумус, яйца, сваренные вкрутую — но помните, что вам нельзя есть, если у вас есть аллергия!

3.Сахар может повлиять на иммунную функцию.

Исследования показали, что сахар может влиять на то, как организм борется с болезнями. Бактерии и дрожжи питаются сахаром, поэтому избыток глюкозы в организме приводит к размножению этих организмов и возникновению инфекций.

4. Еда с высоким содержанием сахара может привести к дефициту хрома.

Хром — микроэлемент, который помогает регулировать уровень сахара в крови в организме. Но чем больше сладкого вы едите, тем меньше хрома будет в организме. Учёные доказали, что у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на 20-40% ниже содержание хрома в организме, чем у здоровых людей! Так что, если у вас есть тяга к сладкому, лишний вес, перепады настроения — проконсультируйтесь со своим лечащим врачом на предмет того, чтобы сдать анализ на наличие хрома в вашем организме. При комплексном лечении избыточного веса пациентам часто назначают приём хрома, что снижает желание наесться очередных конфет (или любых других сладостей).

5. Сахар ускоряет старение.

Помимо того, что сахар может влиять на состав нашего тела, он также способствует появлению морщин и дряблости кожи. После того, как сахар попадает в кровоток, он присоединяется к белкам. Смесь этих белков с сахаром приводит к потере кожей эластичности и преждевременному старению.

Если вы следите за собой, занимаетесь спортом, ведёте здоровый образ жизни, тогда вы наверняка изучили очень многое про полезное питание и точно знаете, как удобно брать с собой на работу, на прогулку или в путешествие те же протеиновые батончики Bombbar — это вам и полезный перекус, и места в сумке не занимают, и нет мучений от ожидания основного приёма пищи.

6. Сахар вызывает разрушение зубов.

Со всеми другими опасными для жизни последствиями употребления сахара мы иногда забываем о самом простом вреде, который он наносит. Попадая на зубы, сахар гораздо быстрее вызывает кариес, чем любая другая пища. Важно чистить зубы не реже двух раз в день, чтобы сахар не подпитывал зубной налёт и бактерии. Это особенно важно, если говорить о детях. Они не так тщательно чистят зубы, поэтому кариес у детей настолько распространён.

7. Сахар может вызвать заболевание дёсен, которое может привести к сердечным заболеваниям.

Всё больше данных свидетельствует о том, что хронические инфекции, подобные тем, которые возникают в результате проблем с зубами, играют определённую роль в развитии сердечных заболеваний. Большинство исследователей полагают, что связь проистекает из воспалительной реакции организма на инфекцию. К счастью, решение есть, хотя она и простое, и сложное одновременно: поддержание здорового образа жизни снизит риск развития распространённых заболеваний. Что в свою очередь снижает вероятность того, что впоследствии они перерастут в более серьёзное заболевание.

8. Сахар влияет на когнитивные способности у детей.

И снова про детей! Исследования показали, что сокращение потребляемого сахара в питании детей повышает их умственные способности. Поэтому так важно давать детям полезные перекусы — замените традиционные сладости полезными и вкусными продуктами. Современные протеиновые батончики есть и сладкие (например, те же Bombbar с шоколадом), что очень любят дети, с той лишь разницей, что они очень полезны — в составах сплошь и рядом безвредные ингредиенты; места в рюкзаке не занимают, перекусить таким батончиком можно в любой момент.

9. Сахар усиливает стресс.

Когда мы испытываем стресс, наш организм немедленно переходит в режим «сражайся или беги», выделяя большое количество гормонов. Удивительно, но организм реагирует точно так же, когда уровень сахара в крови низкий. После того, как вы съедите что-то сладкое, гормоны стресса начинают компенсировать падение, повышая уровень сахара в крови. Каков результат? Необъяснимая тревожность, раздражительность и даже дрожь.

10. Сахар заменяет важные питательные вещества.

По мнению экспертов, потребление «пустых» (то есть, от которых нет никакого толка) калорий из добавленного сахара затрудняет потребление достаточного количества других питательных веществ. Одно исследование показало, что люди, потребляющие больше всего сахара, получают меньше всего необходимых питательных веществ, особенно витаминов А, С, В 12 и кальция. Это особенно опасно для детей и подростков, которые одновременно потребляют больше всего сахара и нуждаются в большем количестве питательных веществ.

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