Молочная карамель

Сегодня в супермаркетах каждый сладкоежка может найти для себя идеальный десерт. Раньше же магазины не могли порадовать покупателей таким изобилием разнообразных товаров. На полках можно было найти всего несколько видов конфет. Наверное, самой доступной сладостью в те времена были ириски.

Да-да, те самые ириски, которые изо всех сил старались чем можно плотнее «прижаться» к упаковке и «уцепиться» за совсем недавно вставленную старательным дантистом пломбу. Чтобы окунуть вас в приятные юношеские или детские воспоминания, мы подготовили простой и быстрый рецепт шикарных ирисок.

Ингредиенты Сахарная пудра 500 г Сливки 500 мл Мёд 120 мл Сливочное масло 50 г Ваниль 1 шт.

Приготовление Возьмите стручок ванили и аккуратно извлеките из него семена. Влейте в сотейник сливки (33%-й жирности), добавьте сахарную пудру, жидкий мёд, сливочное масло и семена ванили. Поставьте сотейник на средний огонь, периодически помешивая ингредиенты, растопите сливочное масло. Когда масло растопится, перестаньте помешивать карамель и варите ее при температуре 122–123 градуса. Чтобы проверить готовность сладости, капните несколько капель карамели в холодную воду и постарайтесь скатать шарик. Если он упругий и хорошо скатывается (не прилипая), снимите карамель с огня. Перелейте карамель в устеленную пергаментом для запекания форму с высокими бортиками. Оставьте карамель на 3 часа, а затем поместите ее в холодильник. Когда карамель «схватится», просто разрежьте ее ножом на небольшие кубики-конфетки.

Поздравляем, легендарное лакомство готово. Если хотите немного разнообразить десерт, посыпьте конфетки сахарной пудрой, миндальной мукой или же солью (тоже получится очень вкусно). С такими ирисками можно не переживать о сохранности ваших пломб.