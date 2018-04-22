Яблоки в духовке с сахаром

Кажется, все, что мы ели в детстве, было и вкуснее, и ароматнее, и слаще!.. Сегодня предлагаю вам окунуться в свои детские ощущения, которые, уверена, мы сможем пережить, полакомившись запеченными яблоками в духовке с сахаром. Думаю, ваши родители или бабушки готовили вам такой десерт. В своей семье я часто запекаю яблоки, экспериментирую с начинкой: добавляю то изюм, то орехи, кокосовую стружку, цедру или цукаты, пытаясь найти самое идеальное сочетание. Однако, как говорил классик: «Все гениальное - просто», поэтому поделюсь гениальным в своей простоте рецептом запеченных яблок с начинкой из сахара с корицей, такое сочетание, как всем известно, является классикой.

Яблоки для запекания можно взять любые, но лучше, чтобы все они были одного размера и желательно одного сорта (чтобы быть уверенными, что все плоды приготовятся одновременно). Подготовка не займет более 5-10 минут, так что духовку следует разогреть заранее, чтобы яблоки поставить в уже горячий духовой шкаф. Ну что ж, давайте приготовим яблоки в духовку с сахаром.

Ингредиенты:

Яблоки – 4 шт.;

Сахар – 50 г

Корица – 1 ч. л.;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Вода - 200 мл.

Рецепт.

Для того, чтобы приготовить запеченные яблоки, прежде всего нужно вымыть плоды. Высушит фрукты бумажным полотенцем. Ножом с небольшим лезвием удалим верхушку яблока у хвостика, срезав верхушку в виде воронки. Аккуратно при помощи ножа и чайной ложки выдолбим в яблоке серединку, удалив сердцевину. Аккуратно орудуем ножом, чтобы не проколоть фрукт насквозь: даже через самое небольшое отверстие начинки может вытечь.

Сахар смешаем с молотой корицей. Полученным ароматным сахарной начинкой наполним углубление в яблоке. В начинку можно также положить изюм, рубленные орехи, цукаты сухофрукты. Можете дать волю фантазии и приготовить такую начинку, которая сможет вас порадовать. Но могу вас уверить, что сахар с корицей сам по себе хорош и превратит яблоки во вкуснейшее лакомство.

Выкладываем яблоки, готовые к запеканию, в огнеупорную посуду и наливаем в эту форму только что закипевшую воду. По сути крутой кипяток, который мы влили, поможет яблокам быстрее приготовиться и не даст им пригореть.

Другой вариант приготовления фруктов - запечь яблочные лодочки. Для этого яблоко разрежем пополам, аккуратно вырежем серединку при помощи чайной ложки.

Заполняем углубления той же самой смесью сахара с корицей, но поверх этого добавляем в каждую яблочную лодочку по одной чайной ложке сливочного масла. Также на дно формы для запекания наливаем вскипяченную воду, примерно на палец-полтора.

Ставим яблоки в уже разогретую до 190 градусов духовку и запекаем в зависимости от размера и сорта яблок минут 30-40.

Готовые яблоки подаем, припорошив сахарной пудрой. А уж если хочется совсем чего-нибудь эдакого, кладем рядом шарик мороженого: сочетание обжигающе горячего яблока и бодрящего прохладного мороженого порадует ваши вкусовые рецепторы и удовлетворит гастрономические желания.

Замечательный в своей простоте десерт – яблоки в духовке с сахаром - готов. Вкус и полезность – вот слова, которыми можно его описать. Приготовьте такое лакомство своим близким и ваши старания будут оценены по достоинству.