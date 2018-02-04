Доброго времени, друзья!
Все мы знаем что такое крабовые палочки и самое стандартное блюдо из них — это салат.
Сегодня мы откроем глаза на них с другой стороны и приготовим крабовые палочки в кляре.
Это блюда Вы приготовите всего за 10 минут.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 250-300 г
- Сыр твердый — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Майонез (или сметана) — 2 ст. ложки
- Чеснок — 2 зубчика (по вкусу)
- Масло растительное (для жарки) — 3 ст. ложки
Приготовление:
Шаг 1.
Для начала разморозьте крабовые палочки, если они были в морозилке. А затем сними верхнюю пленочку на них.
Шаг 2.
Будем делать кляр для палочек. Натрите на терке сыр. Чем мельче будет сыр, тем лучше. И смешайте его с раздавленным чесноком.
Шаг 3.
Постепенно добавляйте в эту же миску яйцо и майонез. Можете конечно использовать сметану (это на Ваш вкус). Все перемешайте.
Шаг 4.
Теперь обмакните каждую палочку в кляр и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.
Блюдо готово!
Это очень быстро и потрясающе вкусно!!!
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