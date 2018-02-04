Доброго времени, друзья!

Все мы знаем что такое крабовые палочки и самое стандартное блюдо из них — это салат.

Сегодня мы откроем глаза на них с другой стороны и приготовим крабовые палочки в кляре.

Это блюда Вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

Крабовые палочки — 250-300 г

Сыр твердый — 50 г

Яйца — 2 шт.

Майонез (или сметана) — 2 ст. ложки

Чеснок — 2 зубчика (по вкусу)

Масло растительное (для жарки) — 3 ст. ложки

Приготовление:

Шаг 1.

Для начала разморозьте крабовые палочки, если они были в морозилке. А затем сними верхнюю пленочку на них.

Шаг 2.

Будем делать кляр для палочек. Натрите на терке сыр. Чем мельче будет сыр, тем лучше. И смешайте его с раздавленным чесноком.

Шаг 3.

Постепенно добавляйте в эту же миску яйцо и майонез. Можете конечно использовать сметану (это на Ваш вкус). Все перемешайте.

Шаг 4.

Теперь обмакните каждую палочку в кляр и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Блюдо готово!

Это очень быстро и потрясающе вкусно!!!