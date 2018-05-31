Кекс с клубникой на сметане

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного кекса для разбавления вашего семейного чаепития.
Такое лакомство совсем не сложно приготовить, поэтому вы с лёгкостью сможете порадовать своих любимых такими восхитительными летними вкусами. Кекс получается нежный, ароматный и очень аппетитный. Также каждую хозяйку порадует простой состав ингредиентов.
Нужные ингредиенты
- 2 яйца
- 150 гр сахарного песка
- 100 гр сливочного масла
- 100 гр сметаны
- 190 гр муки
- полторы чайные ложки разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 столовая ложка апельсиновой цедры
- 150 гр клубники
Начинаем процесс
- В первую очередь в отдельную ёмкость отправляем яйца и сахарный песок. Используя венчик, взбиваем всё.
- После чего помещаем сюда сливочное масло. Оно должно быть размягченным. Снова перемешиваем.
- Также отправляем сюда сметану и продолжаем процесс взбивания.
- После чего сыпем апельсиновую цедру и немного соли.
- Затем просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем всё хорошо.
- В результате получаем тесто, которая похоже на сливочно-заварной крем.
- Берём силиконовую форму и выливаем подготовленное тесто.
- Вымываем хорошо ягоду и нарезаем небольшими дольками. Затем выкладываем её поверх теста, немного вдавливая.
- Посыпаем все сахарным песком и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
- По истечении нужного времени даем кексу немного остыть в форме. После чего извлекаем и посыпаем сахарной пудрой.
- Затем дожидаемся полного остывания, нарезаем на порционные кусочки и подаем к чаепитию.
Приятного аппетита!
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