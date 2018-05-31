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Четыре вкуса

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Кекс с клубникой на сметане

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного кекса для разбавления вашего семейного чаепития.

Такое лакомство совсем не сложно приготовить, поэтому вы с лёгкостью сможете порадовать своих любимых такими восхитительными летними вкусами. Кекс получается нежный, ароматный и очень аппетитный. Также каждую хозяйку порадует простой состав ингредиентов.

Сохраняйте рецептик и разбавляйте свое меню такой восхитительной выпечкой.

Потрясающий кекс с клубникой на сметане

Нужные ингредиенты

  • 2 яйца
  • 150 гр сахарного песка
  • 100 гр сливочного масла
  • 100 гр сметаны
  • 190 гр муки
  • полторы чайные ложки разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 столовая ложка апельсиновой цедры
  • 150 гр клубники

Начинаем процесс

  1. В первую очередь в отдельную ёмкость отправляем яйца и сахарный песок. Используя венчик, взбиваем всё.
  2. После чего помещаем сюда сливочное масло. Оно должно быть размягченным. Снова перемешиваем.
  3. Также отправляем сюда сметану и продолжаем процесс взбивания.
  4. После чего сыпем апельсиновую цедру и немного соли.
  5. Затем просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем всё хорошо.
  6. В результате получаем тесто, которая похоже на сливочно-заварной крем.
  7. Берём силиконовую форму и выливаем подготовленное тесто.
  8. Вымываем хорошо ягоду и нарезаем небольшими дольками. Затем выкладываем её поверх теста, немного вдавливая.
  9. Посыпаем все сахарным песком и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
  10. По истечении нужного времени даем кексу немного остыть в форме. После чего извлекаем и посыпаем сахарной пудрой.
  11. Затем дожидаемся полного остывания, нарезаем на порционные кусочки и подаем к чаепитию.

Приятного аппетита!

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