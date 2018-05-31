Кекс с клубникой на сметане

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного кекса для разбавления вашего семейного чаепития.

Такое лакомство совсем не сложно приготовить, поэтому вы с лёгкостью сможете порадовать своих любимых такими восхитительными летними вкусами. Кекс получается нежный, ароматный и очень аппетитный. Также каждую хозяйку порадует простой состав ингредиентов.

Сохраняйте рецептик и разбавляйте свое меню такой восхитительной выпечкой.

Нужные ингредиенты

2 яйца

150 гр сахарного песка

100 гр сливочного масла

100 гр сметаны

190 гр муки

полторы чайные ложки разрыхлителя

щепотка соли

1 столовая ложка апельсиновой цедры

150 гр клубники

Начинаем процесс

В первую очередь в отдельную ёмкость отправляем яйца и сахарный песок. Используя венчик, взбиваем всё. После чего помещаем сюда сливочное масло. Оно должно быть размягченным. Снова перемешиваем. Также отправляем сюда сметану и продолжаем процесс взбивания. После чего сыпем апельсиновую цедру и немного соли. Затем просеиваем сюда муку с разрыхлителем. Перемешиваем всё хорошо. В результате получаем тесто, которая похоже на сливочно-заварной крем. Берём силиконовую форму и выливаем подготовленное тесто. Вымываем хорошо ягоду и нарезаем небольшими дольками. Затем выкладываем её поверх теста, немного вдавливая. Посыпаем все сахарным песком и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 60 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. По истечении нужного времени даем кексу немного остыть в форме. После чего извлекаем и посыпаем сахарной пудрой. Затем дожидаемся полного остывания, нарезаем на порционные кусочки и подаем к чаепитию.

Приятного аппетита!