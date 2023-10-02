Готовим вкусную лазанью из лаваша

1. Для соуса Бешамель- 80 г сливочного масла растопим на сковороде ,добавим 30 г муки и хорошо перемешаем. Добавляем 350 мл молока и при постоянном помешивании доводим до небольшого загустения .Добавляем еще 350 мл молока перемешиваем .

Добавляем мускатный орех на кончике чайной ложки ,добавляем немного соли и при постоянном помешивании варим до загустения. Готовим соус на слабом огне. Увариваем не сильно,так как при остывании он еще загустеет.

2. Готовим начинку Болоньезе - для этого лук нарезаем кубиками ,две небольшие моркови трём на крупной тёрке .

На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла высыпаем нарезанный лук ,

жарим его до золотистого цвета, к луку добавляем тёртую морковь и жарим ещё 2-3 минуты. К овощам добавляем фарш 500 г, у меня куриный ,хорошо перемешиваем ,

добавляем одну чайную ложку соли, а также три зубчика чеснока пропускаем через пресс. Добавляем орегано 0,5 чайной ложки и чёрный перец .

Тщательно перемешиваем фарш ,чтобы не было комочков.

Жарим примерно 5-8 минут, фарш полностью должен поменять цвет.

Добавляем 250 мл томатного сока и тушим приблизительно 10 минут. Сок должен слегка выпариться.

3. Нам также понадобится 200 г твёрдого сыра, трём на крупной тёрке.

4. Теперь подготовим листы лаваша. Лаваш примеряем и вырезаем по форме в которой будем запекать лазанью. У меня форма размером 26 см на 16 .

Из одной упаковки у меня получилось шесть листов по размеру формы.

5. Собираем лазанью, форму для запекания смазываем растительным маслом на дно кладём лист лаваша. Лаваш смазываем двумя столовыми ложками соуса,на смазанный лаваш равномерно выкладываем три столовые ложки болоньезе, теперь посыпаем небольшим количеством сыра.

Сверху накрываем следующим лавашом, опять смазываем соусом и кладём фарш с овощами ,и добавляем сыр .

Таким образом складываем всю лазанью. Верхний лист лаваша слегка прижимаем ,смазываем соусом и

посыпаем только сыром.

Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180° запекаться на 20 минут .

Снимаем фольгу и отправляем в духовку ещё на 15 минут ,чтобы получилась красивая румяная корочка.