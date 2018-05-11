Почему ты постоянно хочешь есть: 7 причин сильного голода

Узнай, какие причины могут крыться за жутким чувством голода - и ты поймешь, что с этим делать.

Каждый из нас испытывает чувство голода и прекрасно знает, как с ним справиться. Но что делать, если ты чувствуешь себя голодной буквально каждую минуту? Давай разбираться, почему чувство голода может не отступать.

Ты ешь мало клетчатки

Если в твоем рационе нет клетчатки, ты можешь чаще обычного ощущать голод. Богатые клетчаткой продукты подавляют аппетит и способствуют быстрому насыщению.

Ты ешь много рафинированных углеводов

Рафинированные углеводы способствуют насыщению организма только на короткое время, вызывая колебания уровня сахара и инсулина в крови, которое заканчивается желанием перекусить.

Чтобы не бороться с постоянным чувством голода, ограничитьисключи из своего рациона пирожки, торты, вафли, печенье, мороженное, все виды теста, шоколад, энергетические батончики, газированные напитки, разнообразные сладкие соусы и прочее.

Ты много и долго тренируешься

Интенсивные или длительные тренировки стимулируют аппетит и ускоряют метаболизм, что может вызывать голод. В этом случае стоит сократить время или интенесивность тренировки, или же утолять голод продуктами с высоким содержанием белка, клетчатки и здоровых жиров.

Ты ешь слишком мало жиров

Чувство голода может быть следствием отсутствия достаточного количества жиров в твоем рационе питания. Все дело в том, что жиры участвуют в замедлении пищеварения и работе гормонов, отвечающих за насыщение.

Существует большое количество продуктов с содержанием полезных жиров. Включи в свой рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец), оливковое масло, авокадо, йогурт или яйца.

Ты часто пьешь алкоголь

Алкоголь стимулирует аппетит. Этот факт не единожды научно доказан. Так, люди, которые вместе с пищей выпивали около 30 грамм алкоголя впоследствии потребляли на 30% больше калорий, чем те, кто не пил во время еды.

Ты ешь мало белка

Белок играет важную роль в контроле голода, поэтому его недостаток может вызывать слишком частое желание поесть. Согласно одному научному исследованию, 14 мужчин с избыточным весом, которые потребляли 25% своих калорий из белка в течение 12 недель, на 50% меньше испытывали желание перекусить ночью.

Ты ешь "на автомате"

Если ты часто отвлекаешься во время еды, то можешь чувствовать голод чаще. Постоянно переключая внимание с еды на что-то другое, ты не до конца можешь ощущаешь чувство насыщения.