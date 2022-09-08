Рецепт очень вкусных пельменей всего за пять минут

Ингредиенты
- - шт. 17-20 пельмешков среднего размера (обычные, замороженные)
- - 2 яйца
- - 3 ст.л. с горкой сметаны (10-20%)
- - соль
- перец
- - сушеный молотый чеснок (можно и свежий натереть)
- - сушеные пряные травы (по желанию, я взяла орегано, подойдет тимьян, базилик, майоран)
- - 100 гр. сыра
- - свежая зелень (по желанию, я взяла зеленый лук)
Рецепт приготовления
Довольно интересный вариант, когда обычные вареные пельмени надоели, а готовить что-то более основательное - лень)) Работы на 5 минут + 40 на запекание. То есть, по факту, быстренько намудрил, в духовку поставил и все - занимайся своими делами и принюхивайся к ароматным запахам, доносящимся с кухни))
Пельмешки достали из морозилки, чтобы они немного оттаяли. В это время занимаемся смесью: в миске смешиваем яйца, сметану, соль, перец, чеснок и травы.
Форму для запекания смазали растительным маслом. Выложили в нее пельмени, немного обваляли в масле, чтобы они не прилипали к форме. Залили нашей смесью, засыпали тертым сыром и в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.
При подаче можно посыпать рубленной свежей зеленью.
Получаются вкусные пельмешки, похожие на вареные, со сметанкой, с запеченной сырной корочкой, с ароматами чесночка и трав.
Кушать подано!
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