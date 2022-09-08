Рецепт очень вкусных пельменей всего за пять минут

Рецепт приготовления

Довольно интересный вариант, когда обычные вареные пельмени надоели, а готовить что-то более основательное - лень)) Работы на 5 минут + 40 на запекание. То есть, по факту, быстренько намудрил, в духовку поставил и все - занимайся своими делами и принюхивайся к ароматным запахам, доносящимся с кухни))

Пельмешки достали из морозилки, чтобы они немного оттаяли. В это время занимаемся смесью: в миске смешиваем яйца, сметану, соль, перец, чеснок и травы.

Форму для запекания смазали растительным маслом. Выложили в нее пельмени, немного обваляли в масле, чтобы они не прилипали к форме. Залили нашей смесью, засыпали тертым сыром и в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут.

При подаче можно посыпать рубленной свежей зеленью.

Получаются вкусные пельмешки, похожие на вареные, со сметанкой, с запеченной сырной корочкой, с ароматами чесночка и трав.

Кушать подано!