Запеканка из картофеля с начинкой из фарша и овощей

Ингредиенты
1 кг. картофеля
300 гр. фарша
1 луковица
200 гр. смеси замороженных овощей
150 мл. сметаны
соль
черный молотый перец
хмели-сунели
кориандр молотый
чебрец
куркума
паприка
Рецепт приготовления
Картошку нарезать небольшими кусочками и отварить до готовности в подсоленной воде.
Тем временем, лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на сковороде до прозрачности.
Добавить фарш и обжарить до готовности.
За 5 минут до готовности добавить смесь замороженных овощей, сметану, и специи.
Перемешать и готовить ещё 5 минут до полной готовности.
После того, как сварился картофель, сливать воду, а картофель размять в пюре.
Форму для выпечки немного смазать растительным маслом.
Выкладываем 2/3 пюре.
Сверху выкладываем начинку.
1/2 пюре выкладываем в кондитерский мешок и сверху украшаем запеканку.
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.
Кушать подано!
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