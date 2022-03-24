Запеканка из картофеля с начинкой из фарша и овощей

1 кг. картофеля

300 гр. фарша

1 луковица

200 гр. смеси замороженных овощей

150 мл. сметаны

соль

черный молотый перец

хмели-сунели

кориандр молотый

чебрец

куркума

паприка

Рецепт приготовления

Картошку нарезать небольшими кусочками и отварить до готовности в подсоленной воде.

Тем временем, лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле на сковороде до прозрачности.

Добавить фарш и обжарить до готовности.

За 5 минут до готовности добавить смесь замороженных овощей, сметану, и специи.

Перемешать и готовить ещё 5 минут до полной готовности.

После того, как сварился картофель, сливать воду, а картофель размять в пюре.

Форму для выпечки немного смазать растительным маслом.

Выкладываем 2/3 пюре.

Сверху выкладываем начинку.

1/2 пюре выкладываем в кондитерский мешок и сверху украшаем запеканку.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 20 минут.

Кушать подано!