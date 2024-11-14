Рецепт новогоднего салата «Тиффани»

Ингредиенты
- куриное филе — 250 г
- виноград без косточек — 150 г
- ананас консервированный – 50 г
- яйцо куриное — 2 шт.
- сыр полутвёрдый — 50 г
- грецкие орехи — 50 г
- майонез — 75 г
- чеснок – 1-2 зуб (7-14 г)
- карри — 1 ч.л. (3 г)
- перец черный молотый
- свежая петрушка – для украшения
Рецепт приготовления
Отварить в подсоленной воде 2 куриных окорочка.
Яйца сварить вкрутую.
Когда окорочка сварятся, даём им остыть, затем снимаем кожу, отделяем мясо и нарезаем мелким кубиком.
Вареные яйца чистим и тоже нарезаем мелким кубиком.
Также мелким кубиком нарезаем консервированный ананас.
Сыр натираем на крупной тёрке.
Грецкие орехи измельчите скалкой или ножом, но не в крошку.
Перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую чашу.
Готовим заправку.
Выкладываем в чашку майонез, добавляем карри, выдавливаем через пресс зубчик чеснока и хорошенько перемешиваем.
Заправка готова.
Заправляем салат, тщательно перемешиваем и перекладываем на блюдо для подачи.
При помощи ложки придаём форму, чтобы он был похож на виноградную гроздь.
Виноград без косточек разрезаем вдоль на половинки и украшаем салат.
В завершении добавить 2-3 веточки петрушки.
Свежие комментарии