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Четыре вкуса

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Рецепт новогоднего салата «Тиффани»

Фото к рецепту: Новогодний салат тиффани + ананас

Ингредиенты

  • куриное филе — 250 г
  • виноград без косточек — 150 г
  • ананас консервированный – 50 г
  • яйцо куриное — 2 шт.
  • сыр полутвёрдый — 50 г
  • грецкие орехи — 50 г
  • майонез — 75 г
  • чеснок – 1-2 зуб (7-14 г)
  • карри — 1 ч.л. (3 г)
  • перец черный молотый
  • свежая петрушка – для украшения

Рецепт приготовления

Отварить в подсоленной воде 2 куриных окорочка.

Яйца сварить вкрутую.

Когда окорочка сварятся, даём им остыть, затем снимаем кожу, отделяем мясо и нарезаем мелким кубиком.

Вареные яйца чистим и тоже нарезаем мелким кубиком.

Также мелким кубиком нарезаем консервированный ананас.

Сыр натираем на крупной тёрке.

Грецкие орехи измельчите скалкой или ножом, но не в крошку.

Перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую чашу.

Готовим заправку.

Выкладываем в чашку майонез, добавляем карри, выдавливаем через пресс зубчик чеснока и хорошенько перемешиваем.

Заправка готова.

Заправляем салат, тщательно перемешиваем и перекладываем на блюдо для подачи.

При помощи ложки придаём форму, чтобы он был похож на виноградную гроздь.

Виноград без косточек разрезаем вдоль на половинки и украшаем салат.

В завершении добавить 2-3 веточки петрушки.

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