Рецепт новогоднего салата «Тиффани»

Отварить в подсоленной воде 2 куриных окорочка.

Яйца сварить вкрутую.

Когда окорочка сварятся, даём им остыть, затем снимаем кожу, отделяем мясо и нарезаем мелким кубиком.

Вареные яйца чистим и тоже нарезаем мелким кубиком.

Также мелким кубиком нарезаем консервированный ананас.

Сыр натираем на крупной тёрке.

Грецкие орехи измельчите скалкой или ножом, но не в крошку.

Перекладываем подготовленные ингредиенты в глубокую чашу.

Готовим заправку.

Выкладываем в чашку майонез, добавляем карри, выдавливаем через пресс зубчик чеснока и хорошенько перемешиваем.

Заправка готова.

Заправляем салат, тщательно перемешиваем и перекладываем на блюдо для подачи.

При помощи ложки придаём форму, чтобы он был похож на виноградную гроздь.

Виноград без косточек разрезаем вдоль на половинки и украшаем салат.

В завершении добавить 2-3 веточки петрушки.