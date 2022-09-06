Рецепт вкусных растегаев с картошкой и курицей

Ингредиенты

сметана (15-20%) - 200 гр.

сода - 0.5 ч.л.

соль - 0.5 ч.л.

сливочное масло растопленное - 100 гр.

мука - +/- 400 гр.

для начинки:

мясо курицы (филе бедра) - 400 гр.

лук - 1 шт.

картофель средний - 2 шт. (300 гр. )

соль

перец черный -

масло растительное - 1 ст.л.

для смазывания: 1 желток + 1 ч.л. молока

для посыпки - кунжут

Рецепт приготовления

Все продукты для теста должны быть комнатной температуры.

1 В миску для замешивания вылить сметану, добавить соду, перемешать.

Добавить соль, сливочное масло, перемешать.

2 Частями добавить просеянную муку и замесить тесто.

Тесто мягкое, не липнет к рукам.

Завернуть тесто в пленку, оставить на столе минут на 15-30, пока готовим начинку.

3 Приготовить начинку.

Нарезать мелкими кубиками куриное филе и лук.

Картофель натереть на крупной терке.

Добавить соль, перец, растительное масло (1 ст.л.) и все тщательно перемешать.

4 Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики.

5 Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 14-15 см.

В центр положить начинку (примерно 1,5-2 ст. л.).

6 Соединить края теста, хорошо защипнуть, в середине оставить отверстие, формируя пирожок в форме расстегая.

7 Выложить пирожки на противень, выстеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.

Смазать желтком и 1 ч. л. молока, сверху посыпать кунжутом.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов ориентировочно 30-35 минут, вы, конечно, ориентируйтесь на свою духовку.

8 Готовые пирожки достаем, накрываем салфеткой и даем остыть.

Кушать подано!