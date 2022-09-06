Рецепт вкусных растегаев с картошкой и курицей

Ингредиенты
сметана (15-20%) - 200 гр.
сода - 0.5 ч.л.
соль - 0.5 ч.л.
сливочное масло растопленное - 100 гр.
мука - +/- 400 гр.
для начинки:
мясо курицы (филе бедра) - 400 гр.
лук - 1 шт.
картофель средний - 2 шт. (300 гр. )
соль
перец черный -
масло растительное - 1 ст.л.
для смазывания: 1 желток + 1 ч.л. молока
для посыпки - кунжут
Рецепт приготовления
Все продукты для теста должны быть комнатной температуры.
1 В миску для замешивания вылить сметану, добавить соду, перемешать.
Добавить соль, сливочное масло, перемешать.
2 Частями добавить просеянную муку и замесить тесто.
Тесто мягкое, не липнет к рукам.
Завернуть тесто в пленку, оставить на столе минут на 15-30, пока готовим начинку.
3 Приготовить начинку.
Нарезать мелкими кубиками куриное филе и лук.
Картофель натереть на крупной терке.
Добавить соль, перец, растительное масло (1 ст.л.) и все тщательно перемешать.
4 Тесто разделить на 12 равных частей и сформировать шарики.
5 Каждый шарик раскатать в пласт диаметром примерно 14-15 см.
В центр положить начинку (примерно 1,5-2 ст. л.).
6 Соединить края теста, хорошо защипнуть, в середине оставить отверстие, формируя пирожок в форме расстегая.
7 Выложить пирожки на противень, выстеленный пергаментной бумагой или ковриком для выпечки.
Смазать желтком и 1 ч. л. молока, сверху посыпать кунжутом.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов ориентировочно 30-35 минут, вы, конечно, ориентируйтесь на свою духовку.
8 Готовые пирожки достаем, накрываем салфеткой и даем остыть.
Кушать подано!
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