Четыре вкуса

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Готовим курицу по-еврейски

Фото к рецепту: Курица по-еврейски

Ингредиенты

  • курица - 1 кг
  • лук – 500 гр.
  • сода - 0,5 ч.л.
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Курицу посолите и поперчите с двух сторон.

Накройте мясо пищевой пленкой и отставьте в сторону.

Порежьте кубиками лук и обжарьте 5 минут на растительном масле.

Дальше посыпьте лук содой.

Перемешайте.

Убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут.

Благодаря соде лук приобретет карамельный оттенок и выделит много сока.

В готовом блюде вкус соды чувствоваться не будет.

После добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и выложите курицу.

Тушите ещё 20 минут.

После курицу переверните и тушите ещё 20 минут.

Кушать подано!

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