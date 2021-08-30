Готовим курицу по-еврейски

Рецепт приготовления

Курицу посолите и поперчите с двух сторон.

Накройте мясо пищевой пленкой и отставьте в сторону.

Порежьте кубиками лук и обжарьте 5 минут на растительном масле.

Дальше посыпьте лук содой.

Перемешайте.

Убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут.

Благодаря соде лук приобретет карамельный оттенок и выделит много сока.

В готовом блюде вкус соды чувствоваться не будет.

После добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и выложите курицу.

Тушите ещё 20 минут.

После курицу переверните и тушите ещё 20 минут.

Кушать подано!