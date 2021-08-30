Готовим курицу по-еврейски

Ингредиенты
- курица - 1 кг
- лук – 500 гр.
- сода - 0,5 ч.л.
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Курицу посолите и поперчите с двух сторон.
Накройте мясо пищевой пленкой и отставьте в сторону.
Порежьте кубиками лук и обжарьте 5 минут на растительном масле.
Дальше посыпьте лук содой.
Перемешайте.
Убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут.
Благодаря соде лук приобретет карамельный оттенок и выделит много сока.
В готовом блюде вкус соды чувствоваться не будет.
После добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и выложите курицу.
Тушите ещё 20 минут.
После курицу переверните и тушите ещё 20 минут.
Кушать подано!