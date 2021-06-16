Вкусное сливочное мороженое

Ингредиенты
- сливки (33% жирности) — 500 мл.
- молоко сгущенное — 300 мл.
- ванильный сахар (10 гр. ) — 1 пакет
Рецепт приготовления
1. В высокую емкость влейте охлажденные сливки 33% жирности.
Взбейте миксером (блендером) на небольшой скорости в течении 1 минуты.
2. Продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар и, постепенно увеличивая скорость, взбивайте еще 2-3-минуты до мягких пиков.
Старайтесь не перевзбить сливки.
3. Далее, включив скорость на минимум, постепенно влейте сгущенку.
Перелейте полученную массу в удобный судочек.
Накроейте крышкой и отправьте в морозильную камеру на 5-6 часов.
4. Через 30 минут достаньте судочек и взбейте в течение 30-40 секунд.
Повторите процесс еще дважды, через каждые полчаса.
Кушать подано!
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