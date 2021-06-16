Вкусное сливочное мороженое

Рецепт приготовления

1. В высокую емкость влейте охлажденные сливки 33% жирности.

Взбейте миксером (блендером) на небольшой скорости в течении 1 минуты.

2. Продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар и, постепенно увеличивая скорость, взбивайте еще 2-3-минуты до мягких пиков.

Старайтесь не перевзбить сливки.

3. Далее, включив скорость на минимум, постепенно влейте сгущенку.

Перелейте полученную массу в удобный судочек.

Накроейте крышкой и отправьте в морозильную камеру на 5-6 часов.

4. Через 30 минут достаньте судочек и взбейте в течение 30-40 секунд.

Повторите процесс еще дважды, через каждые полчаса.

Кушать подано!