Настоящий зефир и пастила

К сожалению современная кондитерская промышленность больше напоминает химическую. Вкусно, красиво, но состав много непонятных сложных слов. А рожденным в СССР и знающим вкус настоящего продукта хочется кормить своих детей правильной пищей(или хотя бы безопасной)

Я долго искала рецепт зефира. Если набрать в поисковике "Зефир ГОСТ", то Вы получите кучу ссылок с одним и тем же рецептом. Сделала я по нему зефир, вкусно, но так сладко. И поискав еще наткнулась на рецепт. Тоже ГОСТ, а сахар там в разы меньше. Дома прижился этот рецепт, со внесенными изменениями.

250 г яблочное пюре

1 яичный белок

1 1/3 ч л агар-агар ( в 1 ч л 2 грамма)

130 мл вода

250 г сахар

Запечь яблоки в микроволновке. Остудить.

Агар агар замочить в воде и дать набухнуть.

1/2 часть сахара желательно измельчить в пудру.(В кофемолке ) Не сфоткала!

Извлечь мякоть и превратить в пюре блендером.

Замоченный агар агар довести до кипения. Он растворяется при температуре более 90 гр. И он обратим. Если застывший агар еще раз нагреть, он снова растворится! (Желатин так не может).

Даем покипеть1 мин и всыпаем 1/2 сахара. Помешать. Дать покипеть мин 2-3.

Добавить яблочное пюре. Перемешать и дать покипеть мин 5. Выключить и оставить чуть остыть. Выключить и оставить чуть остыть.

Яйцо вымыть. Белок взбить с сахарной пудрой. Можно конечно и с сахаром. Но пудра лучше раствориться. И не будет сахар на зубах скрипеть.

Во всех рецептах предлагают белок взбить до пиков без сахара. И показывают красивую картинку. Честно, я пыталась! Но то ли я не знаю секрета КАК, то ли лукавят другие кулинары. Поэтому не получив первый раз как на картинке. Я изменила процесс и часть сахара взбила с белком. Взбилось как надо!

Во взбитый белок тонкой струйкой вливаем сироп. И одновременно взбиваем. Взбиваем долго! Смесь становится чуть теплой и тягучей.

Высаживаем зефиринки на пекарскую бумагу. И ставим повыше сушить на сутки.

Нак следующий день соединяем (оставшиеся) половинки-зефиринки и присыпаем сахарной пудрой.

Очень тяжело выждать сутки. Моя дочка поедала зефирную смесь, когда я высаживала зефирнки, и потом со шкафа тянула по тихоньку))).

Агар-агар – это желирующее вещество, изготовленное из красных и бурых морских водорослей. Полученный порошок является натуральным загустителем растительного происхождения .

Полезен ли агар-агар?

В агар-агаре содержится большое количество минеральных солей, витаминов, полисахариды, агаропектин, агароза, галактоза пентоза и кислоты (пировиноградная и глюкороновая). Организмом агар-агар не усваивается и его калорийность равна нулю.

Агар-агар – это, прежде всего пребиотик, который служит питанием для полезных микроорганизмов в кишечнике. Микрофлора перерабатывает его в необходимые организму аминокислоты, витамины (включая группу B), и другие необходимые организму вещества. При этом полезные микроорганизмы становятся активнее и подавляют патогенную инфекцию, не давая ей развиваться.

Агар-агара оказывает следующие действия на организм:

• Понижает уровень триглицеридов и холестерина в крови.

• Нормализует уровень глюкозы в крови.

• Обволакивает желудок и устраняет повышенную кислотность желудочного сока.

• Попадая в кишечник, разбухает, стимулирует перистальтику, оказывает мягкое слабительное действие, при этом не вызывает привыкания и не вымывает минеральные вещества из организма.

• Выводит шлаки и токсичные вещества, в том числе соли тяжелых металлов.

• Насыщает организм макро- и микроэлементами, а также фолатами.

Высокое содержание клетчатки (грубых волокон) вызывает чувство насыщения и заполнения желудка. Это позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и при этом не страдать от голода. Кроме этого, гель, который образуется в желудке при растворении агар-агара, втягивает часть углеводов и жиров из еды, снижает количество калорий и уровень холестерола, выравнивает уровень глюкозы. Часто агар-агар используется в диетах, для тех, кто стремится сбросить вес.

Японцы знают про очищающие свойства и общее благоприятное воздействие на организм агар-агара, и поэтому употребляют его ежедневно. Они добавляют его в утренний чай, используют в рецептах народной медицины и гомеопатии. Агар-агар применяют для лечения волос, кожи, варикозного расширения вен, снятия боли от ушибов и заживления ран.

В агар-агаре, как и во всех водорослях, содержится большое количество йода, поэтому агар-агар в виде порошка рекомендуется добавлять в салаты для восполнения дефицита йода, который отвечает за нормальную работу щитовидной железы. Щитовидная железа в свою очередь вырабатывает гормоны, ускоряющие метаболизм и не дают накапливаться жировым запасам.

Чаще всего агар-агар используется в кулинарии и кондитерском деле, этот ингредиент входит в состав желе, мармелада, суфле, тортов и конфет типа «птичье молоко», зефира, джемов, конфитюров, мороженого. Также агар добавляется в холодцы, студни и заливное.

Агар агар продается в индийских магазинах ( в Нижнем Новгороде это магазин Аюрведа), в кулинарных, в магазинах здорового питания и интернет магазинах. 50 гр стоит 80 рублей.

Смесь можно залить в форму для получения пастилы. Я сковороду застелила пакетом , вылила и оставила застывать.