Настоящий зефир и пастила

К сожалению современная кондитерская промышленность больше напоминает химическую.
Вкусно, красиво, но состав много непонятных сложных слов.
А рожденным в СССР и знающим вкус настоящего продукта хочется кормить своих детей правильной пищей(или хотя бы безопасной)
Я долго искала рецепт зефира. Если набрать в поисковике "Зефир ГОСТ", то Вы получите кучу ссылок с одним и тем же рецептом. Сделала я по нему зефир, вкусно, но так сладко. И поискав еще наткнулась на рецепт.
Тоже ГОСТ, а сахар там в разы меньше. Дома прижился этот рецепт, со внесенными изменениями.
250 г яблочное пюре
1 яичный белок
1 1/3 ч л агар-агар ( в 1 ч л 2 грамма)
130 мл вода
250 г сахар
Запечь яблоки в микроволновке. Остудить.
Агар агар замочить в воде и дать набухнуть.
1/2 часть сахара желательно измельчить в пудру.(В кофемолке ) Не сфоткала!
Извлечь мякоть и превратить в пюре блендером.
Замоченный агар агар довести до кипения. Он растворяется при температуре более 90 гр. И он обратим. Если застывший агар еще раз нагреть, он снова растворится! (Желатин так не может).
Даем покипеть1 мин и всыпаем 1/2 сахара. Помешать. Дать покипеть мин 2-3.
Добавить яблочное пюре. Перемешать и дать покипеть мин 5.Выключить и оставить чуть остыть.
Яйцо вымыть. Белок взбить с сахарной пудрой. Можно конечно и с сахаром. Но пудра лучше раствориться. И не будет сахар на зубах скрипеть.
Во всех рецептах предлагают белок взбить до пиков без сахара. И показывают красивую картинку. Честно, я пыталась! Но то ли я не знаю секрета КАК, то ли лукавят другие кулинары. Поэтому не получив первый раз как на картинке. Я изменила процесс и часть сахара взбила с белком. Взбилось как надо!
Во взбитый белок тонкой струйкой вливаем сироп. И одновременно взбиваем. Взбиваем долго! Смесь становится чуть теплой и тягучей.
Высаживаем зефиринки на пекарскую бумагу. И ставим повыше сушить на сутки.
Нак следующий день соединяем (оставшиеся) половинки-зефиринки и присыпаем сахарной пудрой.
Очень тяжело выждать сутки. Моя дочка поедала зефирную смесь, когда я высаживала зефирнки, и потом со шкафа тянула по тихоньку))).
Агар-агар – это желирующее вещество, изготовленное из красных и бурых морских водорослей. Полученный порошок является натуральным загустителем растительного происхождения .
Полезен ли агар-агар?
В агар-агаре содержится большое количество минеральных солей, витаминов, полисахариды, агаропектин, агароза, галактоза пентоза и кислоты (пировиноградная и глюкороновая). Организмом агар-агар не усваивается и его калорийность равна нулю.
Агар-агар – это, прежде всего пребиотик, который служит питанием для полезных микроорганизмов в кишечнике. Микрофлора перерабатывает его в необходимые организму аминокислоты, витамины (включая группу B), и другие необходимые организму вещества. При этом полезные микроорганизмы становятся активнее и подавляют патогенную инфекцию, не давая ей развиваться.
Агар-агара оказывает следующие действия на организм:
• Понижает уровень триглицеридов и холестерина в крови.
• Нормализует уровень глюкозы в крови.
• Обволакивает желудок и устраняет повышенную кислотность желудочного сока.
• Попадая в кишечник, разбухает, стимулирует перистальтику, оказывает мягкое слабительное действие, при этом не вызывает привыкания и не вымывает минеральные вещества из организма.
• Выводит шлаки и токсичные вещества, в том числе соли тяжелых металлов.
• Насыщает организм макро- и микроэлементами, а также фолатами.
Высокое содержание клетчатки (грубых волокон) вызывает чувство насыщения и заполнения желудка. Это позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и при этом не страдать от голода. Кроме этого, гель, который образуется в желудке при растворении агар-агара, втягивает часть углеводов и жиров из еды, снижает количество калорий и уровень холестерола, выравнивает уровень глюкозы. Часто агар-агар используется в диетах, для тех, кто стремится сбросить вес.
Японцы знают про очищающие свойства и общее благоприятное воздействие на организм агар-агара, и поэтому употребляют его ежедневно. Они добавляют его в утренний чай, используют в рецептах народной медицины и гомеопатии. Агар-агар применяют для лечения волос, кожи, варикозного расширения вен, снятия боли от ушибов и заживления ран.
В агар-агаре, как и во всех водорослях, содержится большое количество йода, поэтому агар-агар в виде порошка рекомендуется добавлять в салаты для восполнения дефицита йода, который отвечает за нормальную работу щитовидной железы. Щитовидная железа в свою очередь вырабатывает гормоны, ускоряющие метаболизм и не дают накапливаться жировым запасам.
Чаще всего агар-агар используется в кулинарии и кондитерском деле, этот ингредиент входит в состав желе, мармелада, суфле, тортов и конфет типа «птичье молоко», зефира, джемов, конфитюров, мороженого. Также агар добавляется в холодцы, студни и заливное.
Агар агар продается в индийских магазинах ( в Нижнем Новгороде это магазин Аюрведа), в кулинарных, в магазинах здорового питания и интернет магазинах. 50 гр стоит 80 рублей.
Смесь можно залить в форму для получения пастилы. Я сковороду застелила пакетом , вылила и оставила застывать.
Застывшую массу вытаскиваем из формы. Режем брусочками и еще подсушиваем. Далее обвалять в сахарной пудре. Мне так очень понравилось. Не надо каждую зефиринку отковыривать от бумаги.
Что я заметила. Яблоки малосочные дают более густую консистенцию. Может стоит лишнюю жидкость удалять. Надо подумать!
Зефир очень вкусный нежный. Можете воду заменить на клюквенный морс. Нам очень понравилось. Получается легкий вкусовой оттенок. Яблоки лучше брать покислее. Но сейчас не особо найдешь.
Поделилась Добрая Волшебница.
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