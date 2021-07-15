Вкусный салат с баклажанами, помидорами и огурцами

Рецепт приготовления

Баклажан порежьте, посолите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Помидор порежьте средними кусочками.

Переходим к заправке - огурец натрите на крупной терке, чеснок – на мелкой, зелень мелко порубите. Все ингредиенты положите в миску, посолите, добавьте сметану и хорошо перемешайте.

К помидорам добавьте остывшие баклажаны, заправку, перемешайте салат. Выложите в салатник и подавайте к столу. Отлично подойдет в качестве салата к шашлыку и мясу на решетке.

Кушгать подано!