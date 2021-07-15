Вкусный салат с баклажанами, помидорами и огурцами

Ингредиенты
- баклажан – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- огурец – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- петрушка – 1 пуч.
- масло растительное – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соль
Рецепт приготовления
Баклажан порежьте, посолите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Помидор порежьте средними кусочками.
Переходим к заправке - огурец натрите на крупной терке, чеснок – на мелкой, зелень мелко порубите. Все ингредиенты положите в миску, посолите, добавьте сметану и хорошо перемешайте.
К помидорам добавьте остывшие баклажаны, заправку, перемешайте салат. Выложите в салатник и подавайте к столу. Отлично подойдет в качестве салата к шашлыку и мясу на решетке.
Кушгать подано!
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