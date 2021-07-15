Четыре вкуса

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Вкусный салат с баклажанами, помидорами и огурцами

Фото к рецепту: Салат с баклажанами, помидорами и огурцами

Ингредиенты

  • баклажан – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • огурец – 1 шт.
  • чеснок – 3 зуб.
  • петрушка – 1 пуч.
  • масло растительное – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • соль

Рецепт приготовления

Баклажан порежьте, посолите и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Помидор порежьте средними кусочками.

Переходим к заправке - огурец натрите на крупной терке, чеснок – на мелкой, зелень мелко порубите. Все ингредиенты положите в миску, посолите, добавьте сметану и хорошо перемешайте.

К помидорам добавьте остывшие баклажаны, заправку, перемешайте салат. Выложите в салатник и подавайте к столу. Отлично подойдет в качестве салата к шашлыку и мясу на решетке.

Кушгать подано!

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