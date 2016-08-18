Быстрый йогуртовый торт с ананасом

Торт йогуртовый с ананасом можно, само собой, делать и с апельсином, и с киви, и с яблоком, и с вишней — с чем угодно. Хоть с кукурузой. Кстати, сладкая кукуруза может оказаться весьма оригинальным и вкусным наполнителем… Надо будет как-нибудь на досуге попробовать.
Для приготовления интересного и вкусного йогуртового ананасного торта без выпечки понадобятся:
Для приготовления торта понадобятся:
- 500 мл простого йогурта
- небольшая банка консервированных ананасов (ну или свежий ананас )
- 100 грамм сахара
- 20-25 грамм желатина
- 200 грамм печенья
- 75 грамм масла
- Пол-стакана воды
- Сок из половинки лимона.
Приготовление йогуртового торта с ананасом очень просто. Нужно измельчить печенье, залить растопленным маслом, перемешать и утрамбовать на дне формы; убрать в холодильник, чтобы затвердело.
Полстакана воды — для замачивания желатина. Если у вас консервированный ананас — то используйте вместо воды сок от него. Тем временем режем ананас на маленькие кусочки, смешиваем с соком половины лимона и 5-6 ложками сахара. Смешиваем с водно-желатиновой смесью и нагреваем, чтобы растворился желатин и сахар. Ставим остужать.
Смешать йогурт и оставшийся сахар, взбить. Смешать с ананасной смесью. Вылить всё на корж и поставить в холодильник на ночь.
Приятного аппетита с йогуртово-ананасным тортом!
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