Ингредиенты
- 1 очищенная сельдь, филе
- 300 гр. копченого плавленного сыра
- 150 гр. сливочного масла ( комнатной температуры)
- 1 большое яблоко
- 1 средняя луковица
Пошаговый рецепт приготовления
Очищаем филе сельди от костей.
Нарезаем небольшими кусочками сельдь, сыр, яблоко, лук.
Соединяем все в емкости и пробиваем погружным блендером до однородности массы .
Перекладываем в емкость и храним в холодильнике до 3 суток.
Закуску можно намазывать на хлеб или тосты, отличная закуска на Новый Год
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