Четыре вкуса

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Закуска на новый год

Фото к рецепту: Закуска на новый год

Ингредиенты

  • 1 очищенная сельдь, филе
  • 300 гр. копченого плавленного сыра
  • 150 гр. сливочного масла ( комнатной температуры)
  • 1 большое яблоко
  • 1 средняя луковица

Пошаговый рецепт приготовления

Очищаем филе сельди от костей.

Нарезаем небольшими кусочками сельдь, сыр, яблоко, лук.

Соединяем все в емкости и пробиваем погружным блендером до однородности массы .

Перекладываем в емкость и храним в холодильнике до 3 суток.

Закуску можно намазывать на хлеб или тосты, отличная закуска на Новый Год

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