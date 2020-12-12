Очищаем филе сельди от костей.

Нарезаем небольшими кусочками сельдь, сыр, яблоко, лук.

Соединяем все в емкости и пробиваем погружным блендером до однородности массы .

Перекладываем в емкость и храним в холодильнике до 3 суток.

Закуску можно намазывать на хлеб или тосты, отличная закуска на Новый Год