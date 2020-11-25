Пицца на батоне: ленивые варианты очень вкусного перекуса

Пицца на батоне в духовке получается ничуть не хуже своих итальянских «собратьев». Вам не нужно возиться с тестом, а в качестве начинки можно использовать буквально все, что окажется в холодильной камере. Начнем с простейшего способа приготовления пиццы в батоне. Проявляйте свою кулинарную фантазию и добавляйте в начинку любимые ингредиенты.

Необходимые ингредиенты

батон (лучше – белый);

яйца – 3-4 штуки;

колбаса копченого сорта – 150-200 г;

сыр – 150 г;

томат – 1 штука;

огурцы (маринованные) – 2-3 штуки;

майонез.

Пицца на батоне: как быстро приготовить перекус

Подготовим все нужные нам ингредиенты. Батон разрезаем вдоль на две одинаковых части. Вычищаем мякоть. У нас должна остаться только корочка. Смажем получившиеся хлебные «лодочки» майонезом. Яйца сварим, как говорится, вкрутую. Почистим их и натрем. Выложим яичную массу в заготовки. Обсушим салфетками огурчики. Нашинкуем их нетолстыми колечками. Выложим огуречные кружки поверх яичного слоя. Нарежем колбасу небольшого размера кубиками. Распределим ее поверх огурчиков. Промоем томат. Нарезаем помидор тоненькими кружками. Выкладываем их сверху колбасного слоя. Натрем сыр. Посыплем сырной стружкой заготовки пиццы. Запекаем пиццы при температуре в сто восемьдесят градусов, пока сыр хорошенечко расплавится. Готово!

На новый лад

Ленивая пицца из батона в духовке – настоящая находка для вечно занятых современных хозяюшек. Возьмите себе на заметку этот рецепт, ведь пицца по нему получается сытной, вкусненькой и ароматной.

Необходимые ингредиенты

батон – 4-5 кусков;

яйца – 5 штук;

колбаса (любая вареная) – 0,2 кг;

перчик болгарский;

соль;

помидор – 2 штуки;

молоко – 2-3 стол. ложки;

майонез;

кетчуп;

травы сушеные (итальянские);

сыр – 0,2 кг.

Пицца на батоне: как приготовить сытный перекус

С батона срежем корочку. Мякоть меленько нарежем. Выложим хлебную крошку ровным слоем в огнеупорную форму. Если у вас не силиконовая или стеклянная форма, тогда смажьте ее маслом неароматизированным растительным. Яйца вбиваем в мисочку. Добавим молоко и соль. Взобьем с помощью венчика полученную смесь. Вводим ее в форму. Перемешаем заливку с хлебной крошкой с помощью вилки. Соединим майонез с кетчупом, размешаем до однородной структуры. Смажем подготовленным соусом основу для пиццы и пока оставим, пускай она хорошенечко пропитается. А мы займемся подготовкой начинки. Нарежем аккуратной соломкой колбасу. Перчик очистим от плодоножки и семян, промоем и нашинкуем нетолстой соломкой. Выкладываем колбаску и перец на основу для пиццы. Промоем томат и просушим. Нарежем его красивыми нетолстыми кружками. Распределяем томатные дольки поверх всех ингредиентов. Посыплем заготовку травами итальянскими. Прогреем жарочный шкаф до ста восьмидесяти градусов. Запекаем пиццу в течение тридцати минут. А пока натрем сыр. Вынимаем пиццу и посыпаем ее сырной стружкой. Продолжаем готовить пиццу, пока сыр хорошенечко расплавится. Готово!

Пицца с фаршем

Пицца на кусочке батона в духовке имеет настолько много вариантов приготовления, что все их невозможно перечислить. Вот еще один интересный ее рецепт.

Необходимые ингредиенты

батон;

салями – 250 г;

фарш – 0,3 кг;

соус (любой томатный) – 3-4 стол. ложки;

лук-репка – 1 головка;

сыр сорта «Моцарелла» – 0,1 кг;

масло неароматизированное растительное – 2 стол. ложки;

орегано – 1 чайн. ложка;

черный перчик;

соль.

Пицца на батоне: как приготовить в духовке

В сковороде прогреем масло неароматизированное растительное. Выложим фарш, посолим его и посыплем перчиком. Размешивая, обжарим фарш где-то пятнадцать минут. Кстати, фарш можете использовать из мяса любого вида. А лучше сделать его самостоятельно. Разрежем на две равные части батон. Мякоть (где-то две третьих ее части) вынимаем. Нарежем кружочками салями. Обжарим салями на сухой сковороде слегка. Выложим кружки салями по дну и стенкам заготовок. Лук-репку почистим и нашинкуем меленько. Обжарим его до полупрозрачного состояния. Соединим фарш с лучком, размешаем. Выложим полученную массу в заготовки пиццы. Затем распределим соус равномерным слоем. Моцареллу нарежем тоненькими пластинами. Выложим ее на соус. Посыплем все орегано. Духовой шкаф прогреем до ста восьмидесяти градусов. Запекаем пиццы в течение пятнадцати минут. Готово! Вот такая вкуснятина у нас получилась!

Разнообразная начинка для пиццы из батона:

грибочки;

лучок;

зелень;

колбаса разных сортов;

мясо (предварительно обжаренное);

фарш;

морепродукты;

сыр;

кукуруза десертная;

горошек консервированный;

рыбное филе и др.

И конечно, любая пицца любит соусы. А здесь вы можете экспериментировать! Еще можно приготовить из батона сладкую пиццу, и вы получите отменный на вкус десерт буквально на скорую руку.

Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!