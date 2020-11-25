Пицца на батоне: ленивые варианты очень вкусного перекуса

Пицца на батоне в духовке получается ничуть не хуже своих итальянских «собратьев». Вам не нужно возиться с тестом, а в качестве начинки можно использовать буквально все, что окажется в холодильной камере. Начнем с простейшего способа приготовления пиццы в батоне. Проявляйте свою кулинарную фантазию и добавляйте в начинку любимые ингредиенты.
Необходимые ингредиенты
- батон (лучше – белый);
- яйца – 3-4 штуки;
- колбаса копченого сорта – 150-200 г;
- сыр – 150 г;
- томат – 1 штука;
- огурцы (маринованные) – 2-3 штуки;
- майонез.
Пицца на батоне: как быстро приготовить перекус
- Подготовим все нужные нам ингредиенты.
- Батон разрезаем вдоль на две одинаковых части.
- Вычищаем мякоть. У нас должна остаться только корочка.
- Смажем получившиеся хлебные «лодочки» майонезом.
- Яйца сварим, как говорится, вкрутую.
- Почистим их и натрем.
- Выложим яичную массу в заготовки.
- Обсушим салфетками огурчики.
- Нашинкуем их нетолстыми колечками.
- Выложим огуречные кружки поверх яичного слоя.
- Нарежем колбасу небольшого размера кубиками.
- Распределим ее поверх огурчиков.
- Промоем томат.
- Нарезаем помидор тоненькими кружками.
- Выкладываем их сверху колбасного слоя.
- Натрем сыр.
- Посыплем сырной стружкой заготовки пиццы.
- Запекаем пиццы при температуре в сто восемьдесят градусов, пока сыр хорошенечко расплавится. Готово!
На новый лад
Ленивая пицца из батона в духовке – настоящая находка для вечно занятых современных хозяюшек. Возьмите себе на заметку этот рецепт, ведь пицца по нему получается сытной, вкусненькой и ароматной.
Необходимые ингредиенты
- батон – 4-5 кусков;
- яйца – 5 штук;
- колбаса (любая вареная) – 0,2 кг;
- перчик болгарский;
- соль;
- помидор – 2 штуки;
- молоко – 2-3 стол. ложки;
- майонез;
- кетчуп;
- травы сушеные (итальянские);
- сыр – 0,2 кг.
Пицца на батоне: как приготовить сытный перекус
- С батона срежем корочку.
- Мякоть меленько нарежем.
- Выложим хлебную крошку ровным слоем в огнеупорную форму. Если у вас не силиконовая или стеклянная форма, тогда смажьте ее маслом неароматизированным растительным.
- Яйца вбиваем в мисочку.
- Добавим молоко и соль.
- Взобьем с помощью венчика полученную смесь.
- Вводим ее в форму.
- Перемешаем заливку с хлебной крошкой с помощью вилки.
- Соединим майонез с кетчупом, размешаем до однородной структуры.
- Смажем подготовленным соусом основу для пиццы и пока оставим, пускай она хорошенечко пропитается.
- А мы займемся подготовкой начинки. Нарежем аккуратной соломкой колбасу.
- Перчик очистим от плодоножки и семян, промоем и нашинкуем нетолстой соломкой.
- Выкладываем колбаску и перец на основу для пиццы.
- Промоем томат и просушим.
- Нарежем его красивыми нетолстыми кружками.
- Распределяем томатные дольки поверх всех ингредиентов.
- Посыплем заготовку травами итальянскими.
- Прогреем жарочный шкаф до ста восьмидесяти градусов.
- Запекаем пиццу в течение тридцати минут.
- А пока натрем сыр.
- Вынимаем пиццу и посыпаем ее сырной стружкой.
- Продолжаем готовить пиццу, пока сыр хорошенечко расплавится. Готово!
Пицца с фаршем
Пицца на кусочке батона в духовке имеет настолько много вариантов приготовления, что все их невозможно перечислить. Вот еще один интересный ее рецепт.
Необходимые ингредиенты
- батон;
- салями – 250 г;
- фарш – 0,3 кг;
- соус (любой томатный) – 3-4 стол. ложки;
- лук-репка – 1 головка;
- сыр сорта «Моцарелла» – 0,1 кг;
- масло неароматизированное растительное – 2 стол. ложки;
- орегано – 1 чайн. ложка;
- черный перчик;
- соль.
Пицца на батоне: как приготовить в духовке
- В сковороде прогреем масло неароматизированное растительное.
- Выложим фарш, посолим его и посыплем перчиком. Размешивая, обжарим фарш где-то пятнадцать минут. Кстати, фарш можете использовать из мяса любого вида. А лучше сделать его самостоятельно.
- Разрежем на две равные части батон.
- Мякоть (где-то две третьих ее части) вынимаем.
- Нарежем кружочками салями.
- Обжарим салями на сухой сковороде слегка.
- Выложим кружки салями по дну и стенкам заготовок.
- Лук-репку почистим и нашинкуем меленько.
- Обжарим его до полупрозрачного состояния.
- Соединим фарш с лучком, размешаем.
- Выложим полученную массу в заготовки пиццы.
- Затем распределим соус равномерным слоем.
- Моцареллу нарежем тоненькими пластинами.
- Выложим ее на соус.
- Посыплем все орегано.
- Духовой шкаф прогреем до ста восьмидесяти градусов.
- Запекаем пиццы в течение пятнадцати минут.
- Готово! Вот такая вкуснятина у нас получилась!
Разнообразная начинка для пиццы из батона:
- грибочки;
- лучок;
- зелень;
- колбаса разных сортов;
- мясо (предварительно обжаренное);
- фарш;
- морепродукты;
- сыр;
- кукуруза десертная;
- горошек консервированный;
- рыбное филе и др.
И конечно, любая пицца любит соусы. А здесь вы можете экспериментировать! Еще можно приготовить из батона сладкую пиццу, и вы получите отменный на вкус десерт буквально на скорую руку.
Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!
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