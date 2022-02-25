Готовим вкусную галету с киви и яблоками

Ингредиенты
мука - +/-210 гр.
соль - 1/3 ч.л.
сахарная пудра - 2 ст.л.
охлажденное сливочное масло - 100 гр.
сметана 20% - 100 гр.
сода - 1/3 ч.л.
для начинки:
яблоки - 500 гр.
сахар - 1 ст.л.
сливочное масло - 10 гр.
корица - 0,5 ч.л.
киви - 4 шт. (400 гр. )
сахар - 2 ст.л. + кукурузный крахмал - 1 ст.л.
яйцо - 1 шт. для смазывания
миндальные лепестки для посыпки - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
1 В миске для замешивания теста смешать муку, соль, соду, сахарную пудру.
2 В муку натереть на крупной терке охлажденное сливочное масло и с помощью рук растереть в неоднородную крошку.
3 Добавить охлажденную сметану и замесить однородное тесто.
4 Завернуть тесто в полиэтиленовую пленку и убрать в холодильник на 30 минут, можно оставить на ночь.
5 Приготовить начинку.
Яблоки очистить от кожуры, от сердцевины и нарезать мелкими кубиками.
Разогреть в сковороде сливочное масло, добавить яблоки, посыпать сахаром и корицей.
Готовить на небольшом огне 5-8 мин., периодически помешивая, начинка должна стать мягкой, но не превратится в пюре.
Снять с огня и дать остыть.
6 Киви очистить от кожуры и нарезать кольцами.
Переложить киви в миску добавить сахар и кукурузный крахмал.
Хорошо перемешать.
7 Достать тесто из холодильника, положить на пергаментную бумагу и присыпать немного мукой.
Раскатать тесто в круглую лепёшку толщиной 3-4 мм.
В центр выложить яблочную начинку, равномерно распределить по тесту, отступая от краев на 3-4 см.
Сверху выложить дольки киви.
8 Завернуть края теста, смазать края яйцом и посыпать миндальными лепестками или сахаром.
Выпекать галету в заранее разогретой духовке до 190°С. 40 минут до золотистого цвета.
Время выпечки и температура зависят от особенностей вашей духовки.
Кушать подано!
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