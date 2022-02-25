Готовим вкусную галету с киви и яблоками

мука - +/-210 гр.

соль - 1/3 ч.л.

сахарная пудра - 2 ст.л.

охлажденное сливочное масло - 100 гр.

сметана 20% - 100 гр.

сода - 1/3 ч.л.

для начинки:

яблоки - 500 гр.

сахар - 1 ст.л.

сливочное масло - 10 гр.

корица - 0,5 ч.л.

киви - 4 шт. (400 гр. )

сахар - 2 ст.л. + кукурузный крахмал - 1 ст.л.

яйцо - 1 шт. для смазывания

миндальные лепестки для посыпки - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

1 В миске для замешивания теста смешать муку, соль, соду, сахарную пудру.

2 В муку натереть на крупной терке охлажденное сливочное масло и с помощью рук растереть в неоднородную крошку.

3 Добавить охлажденную сметану и замесить однородное тесто.

4 Завернуть тесто в полиэтиленовую пленку и убрать в холодильник на 30 минут, можно оставить на ночь.

5 Приготовить начинку.

Яблоки очистить от кожуры, от сердцевины и нарезать мелкими кубиками.

Разогреть в сковороде сливочное масло, добавить яблоки, посыпать сахаром и корицей.

Готовить на небольшом огне 5-8 мин., периодически помешивая, начинка должна стать мягкой, но не превратится в пюре.

Снять с огня и дать остыть.

6 Киви очистить от кожуры и нарезать кольцами.

Переложить киви в миску добавить сахар и кукурузный крахмал.

Хорошо перемешать.

7 Достать тесто из холодильника, положить на пергаментную бумагу и присыпать немного мукой.

Раскатать тесто в круглую лепёшку толщиной 3-4 мм.

В центр выложить яблочную начинку, равномерно распределить по тесту, отступая от краев на 3-4 см.

Сверху выложить дольки киви.

8 Завернуть края теста, смазать края яйцом и посыпать миндальными лепестками или сахаром.

Выпекать галету в заранее разогретой духовке до 190°С. 40 минут до золотистого цвета.

Время выпечки и температура зависят от особенностей вашей духовки.

Кушать подано!