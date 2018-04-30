Острая закуска из сладкого перца

Закуска получается очень вкусная, яркая и аппетитная! Готовится очень быстро. Перчик приобретает пикантный вкус и аромат.
Ингредиенты на 5 порций:
- болгарский перец, 1 кг
- луковица, 1 штук
- зелень, 100 грамм
- острый перец, 1 штук
- сахар, 3 ч. л.
- соль, 3 ч. л.
- чеснок, 3-4 зубч.
- черный перец, по вкусу
- острый перец, по вкусу
- оливковое масло, по вкусу
- уксус, 5 ст. л.
Приготовление:
- 1 кг сладкого перца, 2 шт.лука, 2 ст. л. уксуса 5%, 1/2 стручка острого перца, зелень (укроп, петрушка), 3-4 зуб. чеснока, ½ ч. л. чёрного перца,растит. масло,соль по вкусу.
- Маринад для лука: 3 ч. л. сахара, 3 ч. л. соли, 3 ст. л. уксуса 5% и немного воды.
- Сладкий перец нужно испечь в духовке под грилем или просто до готовности перца. Затем поместить его в целлофановый пакет на 15-20 мин, что бы перцы легко очистились от кожицы.
- И для начала нам необходимо замариновать лук. Для этого лук нарезаем полукольцами. Добавляем и к луку по 3 ч. л. сахара и соли, 3 ст. л. 5% уксуса и добавляем немного воды, что бы маринад покрыл лук…всё хорошо перемешиваем.
- Перец очищаем от кожицы и семян. Нарезаем перец длинной соломкой.
- К перцу добавляем нарезанный острый перец,маринованный лук (предварительно нужно слить) маринад, натёртый чеснок, зелень петрушки и укропа, 2 ст. л 5% уксуса, соль и чёрн. перец и оливковое масло по вкусу.
Приятного аппетита!
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