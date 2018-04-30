Четыре вкуса

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Острая закуска из сладкого перца

Закуска получается очень вкусная, яркая и аппетитная! Готовится очень быстро. Перчик приобретает пикантный вкус и аромат.

Ингредиенты на 5 порций:

  • болгарский перец, 1 кг
  • луковица, 1 штук
  • зелень, 100 грамм
  • острый перец, 1 штук
  • сахар, 3 ч. л.
  • соль, 3 ч. л.
  • чеснок, 3-4 зубч.
  • черный перец, по вкусу
  • острый перец, по вкусу
  • оливковое масло, по вкусу
  • уксус, 5 ст. л.

Острая закуска из сладкого перца

Приготовление:

  1. 1 кг сладкого перца, 2 шт.лука, 2 ст. л. уксуса 5%, 1/2 стручка острого перца, зелень (укроп, петрушка), 3-4 зуб. чеснока, ½ ч. л. чёрного перца,растит. масло,соль по вкусу.
  2. Маринад для лука: 3 ч. л. сахара, 3 ч. л. соли, 3 ст. л. уксуса 5% и немного воды.
  3. Сладкий перец нужно испечь в духовке под грилем или просто до готовности перца. Затем поместить его в целлофановый пакет на 15-20 мин, что бы перцы легко очистились от кожицы.
  4. И для начала нам необходимо замариновать лук. Для этого лук нарезаем полукольцами. Добавляем и к луку по 3 ч. л. сахара и соли, 3 ст. л. 5% уксуса и добавляем немного воды, что бы маринад покрыл лук…всё хорошо перемешиваем.
  5. Перец очищаем от кожицы и семян. Нарезаем перец длинной соломкой.
  6. К перцу добавляем нарезанный острый перец,маринованный лук (предварительно нужно слить) маринад, натёртый чеснок, зелень петрушки и укропа, 2 ст. л 5% уксуса, соль и чёрн. перец и оливковое масло по вкусу.

Приятного аппетита!

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