Друзья, спешу поделиться с вами рецептом приготовления великолепной хлебной косы с начинкой. Такая домашняя хлебная коса не только очень вкусная, но она еще очень красивая и аппетитная. Начинка с помидорами и курочкой тесно переплетается с мягким румяным тестом — невозможно оторваться. Станет прекрасным украшение стола в праздничный день и вкуснейшей заменой привычным пирожками или даже пицце! Рекомендую обязательно приготовить дома хлебную косу и порадовать свою семью.
Ингредиенты:
Для теста:
- 0,3 килограмма пшеничной муки;
- щепотка соли;
- 170 миллилитров воды;
- дрожжи (прессованные) — шесть грамм;
- белый сахар песок — одна чайная ложка;
- масло оливковое Extra Virgin — 30 миллилитров.
Для приготовления начинки:
- двести граммов куриного мяса гриль;
- 150 грамм любого твердого сыра;
- 180 грамм запеченных помидоров;
А также яйцо для смазывания косы и любые семена (кунжут, лен, чернушка) для украшения сверху.
Великолепная хлебная коса с начинкой. Пошаговое приготовление
- Теплую воду (не горячую!) наливаем в миску для замешивания теста.
- В воду добавляем дрожжи, сахар и размешиваем ложкой до полного растворения дрожжей.
- Муку просеиваем через сито и смешиваем ее со щепоткой соли.
- Добавляем муку к раствору дрожжей и замешиваем тесто. Оно должно получиться эластичным и не прилипать к рукам. Может быть такое, что муки понадобиться немного больше. Так как мука у всех разная.
- Для придания особого вкуса тесту добавляем к нему оливковое масло холодного отжима.
- Вымешиваем тесто в течение 10 минут.
- Закрываем миску пищевой клеенкой и ставим ее в теплое место на один час, чтобы наше тесто поднялось примерно вдвое.
- Тем временем займемся приготовлением начинки для домашней хлебной косы.
- Обжаренную на гриле куриную грудку ножом нарезаем на небольшие кусочки.
- Совет. Курицу гриль можно заменить на ветчину или обжаренный мясный фарш, так тоже получается очень вкусно.
- Твердый сыр натираем на крупной терке и отправляем в миску с курицей.
- В эту же миску добавляем печеные помидоры. Все перемешиваем.
- Совет. Лучше всего печеные помидоры делать предварительно, так как их приготовление занимает некоторое время. Чтобы приготовить печеные помидоры дома, их необходимо разрезать на 4-6 долек, удалить место плодоножки. Противень застелить фольгой и выложить помидоры срезами вверх. Дольки помидоров посолить по вкусу, посыпать сушеным базиликом и положить сверху несколько нарезанных зубчиков чеснока. Запекать в духовке 1 час при 180 градусов. Готовые помидорки сложить в чистую банку, залить оливковым маслом и хранит в холодильнике около 7 дней.
- Стол присыпаем мукой и поднявшееся тесто разрезаем на три одинаковые части.
- Каждый кусок теста скалкой раскатываем в прямоугольный пласт. Размер примерно 20х30 сантиметров.
- Вдоль длинного края прямоугольника выкладываем треть начинки и аккуратно сворачиваем в виде рулета.
- Концы рулета защипываем (чтобы начинка не выпадала) с обеих сторон.
- Две другие части точно так же формируем.
- Каждый рулет легонько растягиваем вдоль руками так, чтобы он получился вдвое больше.
- Соединяем рулеты вместе с одного конца.
- Заплетаем их в косу и перекладываем на застеленный пергаментом противень.
- Сверху косу смазываем взбитым яйцом и украшаем семенами (кунжутом, льном, черннушкой).
- Отправляем противень с вкусной хлебной косой с помидорами и курицей в духовой шкаф выпекаться. Время выпекания 25-30 минут. Температура разогрева духовки 200 градусов.
- Готовую хлебную косу с кунжутом перекладываем на деревянную досточку и полностью остужаем.
- Такую вкусную косу можно делать и с любыми другими начинками (яйца и зелень, жаренные грибы и твердый сыр и т. д.). Главное, чтобы начинка не была слишком влажная.
Приятного аппетита!
Такую вкусную хлебную косу можно кушать как в самостоятельном виде, так и подавать к первым блюдам или бульону. Также ее по достоинству оценят любители несладкой выпечки.
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