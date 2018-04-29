Друзья, спешу поделиться с вами рецептом приготовления великолепной хлебной косы с начинкой. Такая домашняя хлебная коса не только очень вкусная, но она еще очень красивая и аппетитная. Начинка с помидорами и курочкой тесно переплетается с мягким румяным тестом — невозможно оторваться. Станет прекрасным украшение стола в праздничный день и вкуснейшей заменой привычным пирожками или даже пицце! Рекомендую обязательно приготовить дома хлебную косу и порадовать свою семью.

Ингредиенты:

Для теста:

0,3 килограмма пшеничной муки;

щепотка соли;

170 миллилитров воды;

дрожжи (прессованные) — шесть грамм;

белый сахар песок — одна чайная ложка;

масло оливковое Extra Virgin — 30 миллилитров.

Для приготовления начинки:

двести граммов куриного мяса гриль;

150 грамм любого твердого сыра;

180 грамм запеченных помидоров;

А также яйцо для смазывания косы и любые семена (кунжут, лен, чернушка) для украшения сверху.

Великолепная хлебная коса с начинкой. Пошаговое приготовление

Теплую воду (не горячую!) наливаем в миску для замешивания теста. В воду добавляем дрожжи, сахар и размешиваем ложкой до полного растворения дрожжей. Муку просеиваем через сито и смешиваем ее со щепоткой соли. Добавляем муку к раствору дрожжей и замешиваем тесто. Оно должно получиться эластичным и не прилипать к рукам. Может быть такое, что муки понадобиться немного больше. Так как мука у всех разная. Для придания особого вкуса тесту добавляем к нему оливковое масло холодного отжима. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Закрываем миску пищевой клеенкой и ставим ее в теплое место на один час, чтобы наше тесто поднялось примерно вдвое. Тем временем займемся приготовлением начинки для домашней хлебной косы. Обжаренную на гриле куриную грудку ножом нарезаем на небольшие кусочки. Совет. Курицу гриль можно заменить на ветчину или обжаренный мясный фарш, так тоже получается очень вкусно. Твердый сыр натираем на крупной терке и отправляем в миску с курицей. В эту же миску добавляем печеные помидоры. Все перемешиваем. Совет. Лучше всего печеные помидоры делать предварительно, так как их приготовление занимает некоторое время. Чтобы приготовить печеные помидоры дома, их необходимо разрезать на 4-6 долек, удалить место плодоножки. Противень застелить фольгой и выложить помидоры срезами вверх. Дольки помидоров посолить по вкусу, посыпать сушеным базиликом и положить сверху несколько нарезанных зубчиков чеснока. Запекать в духовке 1 час при 180 градусов. Готовые помидорки сложить в чистую банку, залить оливковым маслом и хранит в холодильнике около 7 дней. Стол присыпаем мукой и поднявшееся тесто разрезаем на три одинаковые части. Каждый кусок теста скалкой раскатываем в прямоугольный пласт. Размер примерно 20х30 сантиметров. Вдоль длинного края прямоугольника выкладываем треть начинки и аккуратно сворачиваем в виде рулета. Концы рулета защипываем (чтобы начинка не выпадала) с обеих сторон. Две другие части точно так же формируем. Каждый рулет легонько растягиваем вдоль руками так, чтобы он получился вдвое больше. Соединяем рулеты вместе с одного конца. Заплетаем их в косу и перекладываем на застеленный пергаментом противень. Сверху косу смазываем взбитым яйцом и украшаем семенами (кунжутом, льном, черннушкой). Отправляем противень с вкусной хлебной косой с помидорами и курицей в духовой шкаф выпекаться. Время выпекания 25-30 минут. Температура разогрева духовки 200 градусов. Готовую хлебную косу с кунжутом перекладываем на деревянную досточку и полностью остужаем. Такую вкусную косу можно делать и с любыми другими начинками (яйца и зелень, жаренные грибы и твердый сыр и т. д.). Главное, чтобы начинка не была слишком влажная.

Приятного аппетита!

Такую вкусную хлебную косу можно кушать как в самостоятельном виде, так и подавать к первым блюдам или бульону. Также ее по достоинству оценят любители несладкой выпечки.



