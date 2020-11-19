3 варианта приготовления минтая

Рыбка — продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого хотя бы раз в неделю. И сегодня мы расскажем, как приготовить минтай 3 разными вариантами. Эта рыбка очень нежная сама по себе, не особо костлявая и необычайно вкусная. Все рецепты простые и доступные, подойдут как к праздничному столу, так и для ежедневного меню.

Рецепт №1 «Рыбка с овощами в сливочном соусе»

Необходимые продукты

5 штук картофеля

2 луковицы

400 грамм шампиньонов

4 штуки филе минтая

500 миллилитров сливок

1 столовая ложка муки

зелень

соль, перец по вкусу

растительное масло

Начинаем приготовление

Картофель очищаем и нарезаем кружочками. Перекладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до красивой золотой корочки и полуготовности. Лук чистим и нарезаем соломкой, шампиньоны нарезаем ломтиками. Подготовленный картофель перекладываем на дно формы для запекания. В сковороду от картофеля кладем лук и обжариваем до золотистости, выкладываем на картофель. Солим и перчим по вкусу. Грибы обжариваем на сильном огне до полного испарения жидкости, а потом выкладываем сверху на лук. Филе минтая нарезаем кусочками и выкладываем кожей на сковороду. Обжариваем с двух сторон до практически готового состояния. Перекладываем в форму. Приготовим заливку. В миску выливаем сливки, добавляем соль, перец, специи, муку (можно заменить крахмалом) и перемешиваем. Заливаем массой рыбку так, чтобы она хотя бы на половину была покрыта соусом. Отправляем рыбку в духовку, разогретую до 190-200 градусов, и запекаем в течение 30-35 минут. Готовую рыбку присыпаем зеленью и подаем к столу.

Рецепт №2 » Ароматное лимонно-чесночное филе»

Необходимые продукты

4 кусочка филе минтая

50 грамм сливочного масла

1 столовая ложка лимонного сока

2 столовые ложки измельченной зелени

2 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Приготовим соус. В миску вливаем растопленное сливочное масло, добавляем лимонный сок, зелень, выдавливаем через пресс чеснок и всыпаем соль с перцем. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Филе разрезаем на 2-3 части и перекладываем в форму для выпечки. Заливаем приготовленным соусом и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем в течение 20-25 минут, а потом подаем к столу с гарниром из риса с овощами.

Рецепт №3 «Рыбные котлетки с творогом»

Необходимые продукты

500 грамм филе минтая

1 луковица

100 грамм творога

50 грамм сыра

1 столовая ложка зелени

40 грамм сливочного мягкого сыра

1 куриное яйцо

соль, перец, мускатный орех

растительное масло

панировочные сухари

Начинаем приготовление

Сыр натираем на терке, измельчаем зелень. Филе минтая и лук пропускаем через мясорубку. Перекладываем в миску и добавляем творог, сыр, зелень, сливочное масло (размягченное) и вбиваем куриное яйцо. массу солим и перчим по вкусу, добавляем мускатный орех и все хорошо вымешиваем. Из массы формуем котлеты и панируем в сухарях. Перекладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Запекаем в течение 30-40 минут. Готовые котлетки подаем к столу.

Приятного аппетита!