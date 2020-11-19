Четыре вкуса

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3 варианта приготовления минтая

Рыбка — продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого хотя бы раз в неделю. И сегодня мы расскажем, как приготовить минтай 3 разными вариантами. Эта рыбка очень нежная сама по себе, не особо костлявая и необычайно вкусная. Все рецепты простые и доступные, подойдут как к праздничному столу, так и для ежедневного меню.

Рецепт №1 «Рыбка с овощами в сливочном соусе»

Необходимые продукты

  • 5 штук картофеля
  • 2 луковицы
  • 400 грамм шампиньонов
  • 4 штуки филе минтая
  • 500 миллилитров сливок
  • 1 столовая ложка муки
  • зелень
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло

Начинаем приготовление

  1. Картофель очищаем и нарезаем кружочками. Перекладываем на сковороду с растительным маслом и обжариваем до красивой золотой корочки и полуготовности.
  2. Лук чистим и нарезаем соломкой, шампиньоны нарезаем ломтиками.
  3. Подготовленный картофель  перекладываем на дно формы для запекания.
  4. В сковороду от картофеля кладем лук и обжариваем до золотистости, выкладываем на картофель. Солим и перчим по вкусу.
  5. Грибы обжариваем на сильном огне до полного испарения жидкости, а потом выкладываем сверху на лук.
  6. Филе минтая нарезаем кусочками и выкладываем кожей на сковороду. Обжариваем с двух сторон до практически готового состояния.
    Перекладываем в форму.
  7. Приготовим заливку. В миску выливаем сливки, добавляем соль, перец, специи, муку (можно заменить крахмалом) и перемешиваем. Заливаем массой рыбку так, чтобы она хотя бы на половину была покрыта соусом.
  8. Отправляем рыбку в духовку, разогретую до 190-200 градусов, и запекаем в течение 30-35 минут. Готовую рыбку присыпаем зеленью и подаем к столу.

3 варианта приготовления минтая

Рецепт №2 » Ароматное лимонно-чесночное филе»

Необходимые продукты

  • 4 кусочка филе минтая
  • 50 грамм сливочного масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 столовые ложки измельченной зелени
  • 2 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Приготовим соус. В миску вливаем растопленное сливочное масло, добавляем лимонный сок, зелень, выдавливаем через пресс чеснок и всыпаем соль с перцем. Все хорошо перемешиваем и отставляем в сторону.
  2. Филе разрезаем на 2-3 части и перекладываем в форму для выпечки. Заливаем приготовленным соусом и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов.
  3. Запекаем в течение 20-25 минут, а потом подаем к столу с гарниром из риса с овощами. 

3 варианта приготовления минтая

Рецепт №3 «Рыбные котлетки с творогом»

Необходимые продукты

  • 500 грамм филе минтая
  • 1 луковица
  • 100 грамм творога
  • 50 грамм сыра
  • 1 столовая ложка зелени
  • 40 грамм сливочного мягкого сыра
  • 1 куриное яйцо
  • соль, перец, мускатный орех
  • растительное масло
  • панировочные сухари

Начинаем приготовление

  1. Сыр натираем на терке, измельчаем зелень.
  2. Филе минтая и лук пропускаем через мясорубку. Перекладываем в миску и добавляем творог, сыр, зелень, сливочное масло (размягченное) и вбиваем куриное яйцо. массу солим и перчим по вкусу, добавляем мускатный орех и все хорошо вымешиваем.
  3. Из массы формуем котлеты и панируем в сухарях. Перекладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
  4. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Запекаем в течение 30-40 минут. Готовые котлетки подаем к столу.

Приятного аппетита!

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