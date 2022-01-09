Готовим суп с рисом и грибами

Ингредиенты
грибы - 50 гр.
картофель - 2-3 шт.
морковь - 1/2 шт.
рис - 2-2,5 ст.л.
зелень - 10 гр.
растительное масло - 1-2 ст.л.
лавровый лист - 1-2 шт.
соль
Рецепт приготовления
Предварительно грибы замочить на 1-2 часа в холодной воде.
Промыть, порезать и поставить вариться на 10 минут.
Почистить и порезать небольшими кубиками картофель.
Морковь порезать небольшой соломкой.
По желанию можно добавить немного пастернака и корня сельдерея. Рис хорошо промыть.
Добавить в кастрюлю картофель, морковь и рис.
Посолить по вкусу.
Варить до полной готовности - 15-20 минут.
За 5 минут до окончания приготовления добавить в грибной суп 1-2 ложки растительного масла и лавровый лист.
В конце добавьте порезанную зелень (укроп и петрушка).
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