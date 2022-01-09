Готовим суп с рисом и грибами

грибы - 50 гр.

картофель - 2-3 шт.

морковь - 1/2 шт.

рис - 2-2,5 ст.л.

зелень - 10 гр.

растительное масло - 1-2 ст.л.

лавровый лист - 1-2 шт.

соль

Рецепт приготовления

Предварительно грибы замочить на 1-2 часа в холодной воде.

Промыть, порезать и поставить вариться на 10 минут.

Почистить и порезать небольшими кубиками картофель.

Морковь порезать небольшой соломкой.

По желанию можно добавить немного пастернака и корня сельдерея. Рис хорошо промыть.

Добавить в кастрюлю картофель, морковь и рис.

Посолить по вкусу.

Варить до полной готовности - 15-20 минут.

За 5 минут до окончания приготовления добавить в грибной суп 1-2 ложки растительного масла и лавровый лист.

В конце добавьте порезанную зелень (укроп и петрушка).