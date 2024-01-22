Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 421 подписчик

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Воздушный торт «Птичье молоко»

Фото к рецепту: Торт "птичье молоко"

Ингредиенты

  • бисквит:
  • яичные желтки – 5 шт
  • сахар – 40 гр
  • мука – 35 гр
  • какао – 10 гр
  • кипяток – 1 ст.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.
  • разрыхлитель – ¼ ч.л.
  • соль – щепотка
  • суфле:
  • сливочное масло – 160 гр
  • сгущенное молоко – 80 гр
  • яичные белки – 5 шт
  • сахар – 350 гр
  • вода – 160+50 мл
  • желатин – 20 гр
  • лимонная кислота – ¼ ч.л.
  • соль – щепотка
  • ваниль – 1 стручок
  • шоколадная глазурь:
  • шоколад – 50 гр
  • сливочное масло – 25-30 гр

Рецепт приготовления

1. Подготовить форму:

• если разъемная форма – дно застелить пергаментной бумагой

• если формовочное кольцо – сформировать дно из фольги и установить форму в противень

2. Разделить яйца на белки и желтки

3. Приготовить бисквитную основу торта:

• добавить в яичные желтки соль и сахар – взбить миксером до побеления и увеличения в объеме

• добавить во взбитые желтки кипяток – взбивать 2-3 минуты

• добавить растительное масло – вмешать в желтки

• смешать муку, какао и разрыхлитель

• через сито ввести сухие ингредиенты во взбитые желтки – замесить густое тесто

• вылить тесто в подготовленную форму – разровнять

• выпекать бисквит в разогретой до 170-180 градусов духовке 10-15 минут

4. Готовый бисквит оставить в форме на 5 минут, затем достать из формы и снять пергамент/фольгу

5. Подготовить основу торта:

• выложить бисквитный корж на блюдо, в котором будет собираться торт

• пропитать бисквитный корж кофейным напитком

• установить вокруг бисквитной основы формовочное кольцо – застелить борта ацетатной пленкой

6. Сливочное масло взбить в пышный крем – смешать со сгущенкой и еще раз взбить

7. Желатин залить 50 мл воды – оставить набухать на 15-20 минут

8. Приготовить сливочное суфле:

• в яичные белки добавить соль, лимонную кислоту и ваниль – взбивать до устойчивых пиков

• в кастрюле смешать сахар и воду – довести до кипения а потом варить до достижения температуры 118-120 градусов

• кипящий сироп тонкой струйкой ввести во взбитые белки не прекращая взбивать белковую массу

• продолжать взбивать белки на протяжении 5-10 минут, чтобы они быстрее остыли и стали теплыми

• «распустить» (растопить) желатин

• тонкой струйкой ввести желатин в белковую массу, не переставая белки взбивать

• продолжать взбивать белки, пока они не остынут до комнатной температуры

• в несколько этапов ввести в белковую массу масляную смесь – тщательно перемешать

9. Собрать торт:

• вылить еще жидкое суфле в форму с бисквитной основой на дне

• слегка встряхнуть блюдо с формой, чтобы суфле равномерно распределилось

• накрыть форму пленкой и убрать в холодильник на 5-6 часов

10. Приготовить шоколадную глазурь:

• соединить шоколад и сливочное масло – растопить

• смешать масло с шоколадом до однородности

11. Вылить шоколадную глазурь на поверхность застывшего торта – распределить равномерным слоем

12. Убрать торт в холодильник еще 1-2 часа

13. Перед подачей снять формовочное кольцо и ацетатную пленку – декорировать свежими фруктами и ягодами

Ссылка на первоисточник
обедтортрецептытортыприготовлениептичье молокозавтракрецепты тортовужинготовкавыпечкавкусно

Картина дня

наверх