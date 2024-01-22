Воздушный торт «Птичье молоко»

Ингредиенты
- бисквит:
- яичные желтки – 5 шт
- сахар – 40 гр
- мука – 35 гр
- какао – 10 гр
- кипяток – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- разрыхлитель – ¼ ч.л.
- соль – щепотка
- суфле:
- сливочное масло – 160 гр
- сгущенное молоко – 80 гр
- яичные белки – 5 шт
- сахар – 350 гр
- вода – 160+50 мл
- желатин – 20 гр
- лимонная кислота – ¼ ч.л.
- соль – щепотка
- ваниль – 1 стручок
- шоколадная глазурь:
- шоколад – 50 гр
- сливочное масло – 25-30 гр
Рецепт приготовления
1. Подготовить форму:
• если разъемная форма – дно застелить пергаментной бумагой
• если формовочное кольцо – сформировать дно из фольги и установить форму в противень
2. Разделить яйца на белки и желтки
3. Приготовить бисквитную основу торта:
• добавить в яичные желтки соль и сахар – взбить миксером до побеления и увеличения в объеме
• добавить во взбитые желтки кипяток – взбивать 2-3 минуты
• добавить растительное масло – вмешать в желтки
• смешать муку, какао и разрыхлитель
• через сито ввести сухие ингредиенты во взбитые желтки – замесить густое тесто
• вылить тесто в подготовленную форму – разровнять
• выпекать бисквит в разогретой до 170-180 градусов духовке 10-15 минут
4. Готовый бисквит оставить в форме на 5 минут, затем достать из формы и снять пергамент/фольгу
5. Подготовить основу торта:
• выложить бисквитный корж на блюдо, в котором будет собираться торт
• пропитать бисквитный корж кофейным напитком
• установить вокруг бисквитной основы формовочное кольцо – застелить борта ацетатной пленкой
6. Сливочное масло взбить в пышный крем – смешать со сгущенкой и еще раз взбить
7. Желатин залить 50 мл воды – оставить набухать на 15-20 минут
8. Приготовить сливочное суфле:
• в яичные белки добавить соль, лимонную кислоту и ваниль – взбивать до устойчивых пиков
• в кастрюле смешать сахар и воду – довести до кипения а потом варить до достижения температуры 118-120 градусов
• кипящий сироп тонкой струйкой ввести во взбитые белки не прекращая взбивать белковую массу
• продолжать взбивать белки на протяжении 5-10 минут, чтобы они быстрее остыли и стали теплыми
• «распустить» (растопить) желатин
• тонкой струйкой ввести желатин в белковую массу, не переставая белки взбивать
• продолжать взбивать белки, пока они не остынут до комнатной температуры
• в несколько этапов ввести в белковую массу масляную смесь – тщательно перемешать
9. Собрать торт:
• вылить еще жидкое суфле в форму с бисквитной основой на дне
• слегка встряхнуть блюдо с формой, чтобы суфле равномерно распределилось
• накрыть форму пленкой и убрать в холодильник на 5-6 часов
10. Приготовить шоколадную глазурь:
• соединить шоколад и сливочное масло – растопить
• смешать масло с шоколадом до однородности
11. Вылить шоколадную глазурь на поверхность застывшего торта – распределить равномерным слоем
12. Убрать торт в холодильник еще 1-2 часа
13. Перед подачей снять формовочное кольцо и ацетатную пленку – декорировать свежими фруктами и ягодами
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