Воздушный торт «Птичье молоко»

1. Подготовить форму:

• если разъемная форма – дно застелить пергаментной бумагой

• если формовочное кольцо – сформировать дно из фольги и установить форму в противень

2. Разделить яйца на белки и желтки

3. Приготовить бисквитную основу торта:

• добавить в яичные желтки соль и сахар – взбить миксером до побеления и увеличения в объеме

• добавить во взбитые желтки кипяток – взбивать 2-3 минуты

• добавить растительное масло – вмешать в желтки

• смешать муку, какао и разрыхлитель

• через сито ввести сухие ингредиенты во взбитые желтки – замесить густое тесто

• вылить тесто в подготовленную форму – разровнять

• выпекать бисквит в разогретой до 170-180 градусов духовке 10-15 минут

4. Готовый бисквит оставить в форме на 5 минут, затем достать из формы и снять пергамент/фольгу

5. Подготовить основу торта:

• выложить бисквитный корж на блюдо, в котором будет собираться торт

• пропитать бисквитный корж кофейным напитком

• установить вокруг бисквитной основы формовочное кольцо – застелить борта ацетатной пленкой

6. Сливочное масло взбить в пышный крем – смешать со сгущенкой и еще раз взбить

7. Желатин залить 50 мл воды – оставить набухать на 15-20 минут

8. Приготовить сливочное суфле:

• в яичные белки добавить соль, лимонную кислоту и ваниль – взбивать до устойчивых пиков

• в кастрюле смешать сахар и воду – довести до кипения а потом варить до достижения температуры 118-120 градусов

• кипящий сироп тонкой струйкой ввести во взбитые белки не прекращая взбивать белковую массу

• продолжать взбивать белки на протяжении 5-10 минут, чтобы они быстрее остыли и стали теплыми

• «распустить» (растопить) желатин

• тонкой струйкой ввести желатин в белковую массу, не переставая белки взбивать

• продолжать взбивать белки, пока они не остынут до комнатной температуры

• в несколько этапов ввести в белковую массу масляную смесь – тщательно перемешать

9. Собрать торт:

• вылить еще жидкое суфле в форму с бисквитной основой на дне

• слегка встряхнуть блюдо с формой, чтобы суфле равномерно распределилось

• накрыть форму пленкой и убрать в холодильник на 5-6 часов

10. Приготовить шоколадную глазурь:

• соединить шоколад и сливочное масло – растопить

• смешать масло с шоколадом до однородности

11. Вылить шоколадную глазурь на поверхность застывшего торта – распределить равномерным слоем

12. Убрать торт в холодильник еще 1-2 часа

13. Перед подачей снять формовочное кольцо и ацетатную пленку – декорировать свежими фруктами и ягодами