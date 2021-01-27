Курица с рисом в соусе терияки

1.Нарезаем кубиками куриное филе, хорошо промываем его в холодной воде.

2.Заливаем куриное филе соевым соусом.

3.Полукольцами режем лук и чеснок и добавляем его к мясу.

4.Обжариваем все на среднем огне на сковороде до готовности.

5.Отвариваем рис.

6.По готовности мяса добавляем соус терияки и кунжут.

Подаем к столу, приятного аппетита!