Курица с рисом в соусе терияки

Ингредиенты
- - соус терияки – 5 ст.л.
- - куриное филе – 650 г.
- - репчатый лук – 1 шт
- - чеснок - 1 зубчик
- - масло растительное – 3 ст.л.
- - кунжут (семена) – 2 ст.л.
- - соевый соус (для маринада) - 3 ст.л.
- - рис - 2 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
1.Нарезаем кубиками куриное филе, хорошо промываем его в холодной воде.
2.Заливаем куриное филе соевым соусом.
3.Полукольцами режем лук и чеснок и добавляем его к мясу.
4.Обжариваем все на среднем огне на сковороде до готовности.
5.Отвариваем рис.
6.По готовности мяса добавляем соус терияки и кунжут.
Подаем к столу, приятного аппетита!
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