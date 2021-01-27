Четыре вкуса

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Курица с рисом в соусе терияки

Фото к рецепту: Курица с рисом в соусе терияки

Ингредиенты

  • - соус терияки – 5 ст.л.
  • - куриное филе – 650 г.
  • - репчатый лук – 1 шт
  • - чеснок - 1 зубчик
  • - масло растительное – 3 ст.л.
  • - кунжут (семена) – 2 ст.л.
  • - соевый соус (для маринада) - 3 ст.л.
  • - рис - 2 ст.

Пошаговый рецепт приготовления

1.Нарезаем кубиками куриное филе, хорошо промываем его в холодной воде.

2.Заливаем куриное филе соевым соусом.

3.Полукольцами режем лук и чеснок и добавляем его к мясу.

4.Обжариваем все на среднем огне на сковороде до готовности.

5.Отвариваем рис.

6.По готовности мяса добавляем соус терияки и кунжут.

Подаем к столу, приятного аппетита!

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