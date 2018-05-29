Рулет из лаваша с помидорами сыром, это обалденно вкусная закуска, которую можно очень быстро приготовить.
Ингредиенты:
- Армянский лаваш 1 шт
- Помидор 2 шт
- Сыр 100 г
- Сыр плавленый 2-3 ст. л.
- Петрушка (зелень) 1 пучок
- Соль по вкусу
Приготовление:
Лаваш развернуть и промазать сыром.
В миску нарезать помидоры кубиками.
Добавить тертый сыр и мелко нашинкованную зелень петрушки. Хорошо перемешать и посолить начинку.
Выложить начинку на лаваш.
Завернуть рулетом.
Разрезать острым ножом на ломтики.
Выложить на блюдо и подавать к столу.
Приятного аппетита!
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