Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рулет из лаваша с помидорами сыром

Рулет из лаваша с помидорами сыром, это обалденно вкусная закуска, которую можно очень быстро приготовить.
Рулет из лаваша с помидорами сыром
Ингредиенты:
  • Армянский лаваш 1 шт
  • Помидор 2 шт
  • Сыр 100 г
  • Сыр плавленый 2-3 ст. л.
  • Петрушка (зелень) 1 пучок
  • Соль по вкусу
Приготовление:

Лаваш развернуть и промазать сыром.Лаваш развернуть и промазать сыром.

В миску нарезать помидоры кубиками.В миску нарезать помидоры кубиками.

Добавить тертый сыр и мелко нашинкованную зелень петрушки. Хорошо перемешать и посолить начинку.Добавить тертый сыр и мелко нашинкованную зелень петрушки. Хорошо перемешать и посолить начинку.

Выложить начинку на лаваш.Выложить начинку на лаваш.

Завернуть рулетом.Завернуть рулетом.

Разрезать острым ножом на ломтики.Разрезать острым ножом на ломтики.

Рулет из лаваша с помидорами сыромВыложить на блюдо и подавать к столу.

Приятного аппетита!

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