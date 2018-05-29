Рулет из лаваша с помидорами сыром, это обалденно вкусная закуска, которую можно очень быстро приготовить.



Ингредиенты: Армянский лаваш 1 шт

Помидор 2 шт

Сыр 100 г

Сыр плавленый 2-3 ст. л.

Петрушка (зелень) 1 пучок

Соль по вкусу

Приготовление: